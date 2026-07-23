Investigan a agente del Servicio Secreto de Vance por presunta filtración de noticias

El vicepresidente estadounidense JD Vance escucha cuando el presidente Donald Trump se reúne con el presidente libanés Joseph Aoun en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 21 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) AP

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, indicó que el miembro del equipo de seguridad enfrenta una investigación interna y una posible pesquisa penal por acusaciones relacionadas con la vulneración de la “seguridad operativa y de la información”.

“Aunque no comentaremos los detalles de este asunto, hay un principio inequívoco: no se tolerará ninguna conducta que potencialmente amenace la seguridad de una persona protegida”, afirmó Guglielmi en un comunicado.

El Servicio Secreto señaló que la pesquisa está vinculada a un reporte de MS NOW de la semana pasada, que indicó que algunos agentes del Servicio Secreto habían expresado en privado frustración por solicitudes de viaje de último minuto de Vance y su familia.

Vance y su esposa, Usha, viven en la residencia del vicepresidente en el Observatorio Naval de Estados Unidos junto con sus hijos pequeños.

La pareja dio la bienvenida a su cuarto hijo, Alec Neel Vance, el domingo, el primer bebé nacido de un vicepresidente en funciones en más de 150 años. Se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; y Mirabel, de 4.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP