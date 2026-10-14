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Investigación por fraude en OTAN deja cinco detenidos en Noruega y registros en Alemania y Rumania

BRUSELAS (AP) — Cinco personas fueron detenidas en Noruega y se realizaron registros en Alemania y Rumania como parte de una investigación sobre presuntos fraude y soborno vinculados a contratos de barcos utilizados para misiones de la OTAN, informó el miércoles la agencia de justicia penal de la Unión Europea.

Eurojust indicó que las detenciones y los registros involucraron a una empresa y a subcontratistas vinculados a ella, sospechosos de presentar facturas fraudulentas por trabajos en tierra para apoyar a los barcos y a su tripulación durante visitas a puertos del noroeste de Europa.

Eurojust estimó que los países miembros de la OTAN sufrieron pérdidas de alrededor de un millón de euros (1,1 millones de dólares), aunque aún no se conoce el monto total del fraude.

También se acusa a la empresa de utilizar a un intermediario para sobornar a funcionarios públicos con el fin de asegurar un trato preferencial por parte de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (conocida como NSPA por sus siglas en inglés, Nato Support and Procurement Agency)

La NSPA ayuda a los 32 miembros de la alianza y a sus socios a comprar equipos de defensa y otros sistemas y apoyos de seguridad. La OTAN, como organización, no posee barcos, tanques ni armas.

No se identificó a la empresa en el centro de la investigación, pero se registraron sus instalaciones en Rumania y varias viviendas. Los registros en Alemania se centraron en dos empresas y una vivienda, señaló Eurojust en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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