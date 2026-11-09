Investigación al CEO de Nvidia sobre presunto espionaje afecta las acciones de la empresa de chips

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Una pantalla de la Bolsa de Valores de Nueva York muestra el precio de las acciones de Nvidia, en Nueva York, el lunes 9 de noviembre de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

El anuncio de Nvidia el domingo sobre la investigación se produjo después de que Huang reconoció que tuvo una relación íntima con una ejecutiva empresarial que, según The New York Times, la inteligencia de Estados Unidos determinó que estaba recopilando información para China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó el lunes las acusaciones de espionaje y las calificó de campaña de difamación contra Beijing.

Los microprocesadores de Nvidia impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también han sido un foco de las restricciones de exportación de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.

Hay una posibilidad pequeña de que Huang sea destituido o renuncie al cargo de CEO, escribió Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., al señalar que Huang “no es reemplazable”.

“Tras la Ola Azul de la semana pasada, esto también aumentará el impulso para un mayor escrutinio regulatorio en Washington, especialmente en torno a China y las restricciones a los chips, en un momento en que la carrera armamentista de la IA está subiendo a su siguiente marcha entre Estados Unidos y China”, expresó Ives en referencia a los triunfos que lograron los demócratas en las elecciones intermedias de la semana pasada.

Aun así, Ives indicó que existe un riesgo, ya que Huang podría ser removido como director general dependiendo de la investigación de la junta directiva, y que esto será un lastre para las acciones en el corto plazo.

Las acciones de Nvidia caían 14,27 dólares, hasta 172,37 dólares. Los títulos alcanzaron un máximo histórico el mes pasado. __________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP