Investigación de accidente aéreo en Nueva York analiza grabadora de cabina y controladores

El avión de Air Canada involucrado en el choque en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 24 de marzo del 2026. (AP foto/ Yuki Iwamura) AP

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) planea compartir más detalles sobre su investigación inicial en una conferencia de prensa el martes.

El avión, que transportaba a más de 70 personas, se estrelló contra el camión de bomberos mientras aterrizaba a última hora de la noche del domingo, lo que causó la muerte de los dos pilotos y dejó heridos a varios pasajeros. Sin embargo, la mayoría pudo escapar de la aeronave destrozada, y una auxiliar de vuelo que seguía sujeta a su asiento sobrevivió después de ser lanzada a la pista.

Persisten muchas preguntas sobre por qué el camión de bomberos del aeropuerto estaba cruzando la pista mientras el avión aterrizaba y por qué no se detuvo pese a las frenéticas advertencias de la torre de control.

Los investigadores también quieren saber más sobre el papel de los controladores de tráfico aéreo y si estaban distraídos por otra una emergencia que ocurrió durante la noche.

El accidente ocurrió en un momento de creciente frustración con los viajes aéreos en Estados Unidos, provocada por largas filas de seguridad debido al cierre del gobierno, tormentas invernales y el aumento de los costos.

Aunque los vuelos se reanudaron el lunes en LaGuardia —el tercer aeropuerto con más actividad de la región de Nueva York—, la pista donde ocurrió la colisión seguía cerrada y muchos vuelos enfrentaban demoras de varias horas el martes.

Los restos del accidente permanecían en la pista cerrada, que probablemente seguirá clausurada durante días mientras avanza la investigación, según Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB.

Los investigadores necesitan revisar una gran cantidad de escombros, manifestó.

Las autoridades recuperaron las grabadoras de cabina y de datos de vuelo al cortar un agujero en el techo de la aeronave y luego las trasladaron en vehículo al laboratorio de la NTSB en Washington para su análisis, indicó Homendy.

A bordo del vuelo de Jazz Aviation, que se originó en Montreal y operaba en nombre de Air Canada, viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, de acuerdo con la aerolínea.

Unas 40 personas, incluidas las dos del camión de bomberos, fueron trasladadas a hospitales. Algunas sufrieron lesiones graves, pero para la mañana del lunes la mayoría ya había sido dada de alta, y otras se retiraron sin necesitar tratamiento.

La piloto y el copiloto que murieron en el primer accidente mortal en LaGuardia en 34 años tenían su base en Canadá, señaló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

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Seewer reportó desde Toledo, Ohio, y Funk desde Omaha, Nebraska. El corresponsal Rob Gillies contribuyó desde Toronto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP