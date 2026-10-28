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Inversionista Nelson Peltz lanza oferta para comprar cadena de hamburguesas Wendy's

Las acciones de Wendy’s subieron un 15% el miércoles después de que el reconocido inversionista Nelson Peltz hiciera una oferta para comprar la atribulada cadena de hamburguesas.

Un restaurante Wendy’s en Des Moines, Iowa el 25 de febrero del 2021. (AP foto/Charlie Neibergall)
Un restaurante Wendy’s en Des Moines, Iowa el 25 de febrero del 2021. (AP foto/Charlie Neibergall) AP

Las acciones de Wendy’s han bajado un 25% en el último año tras un declive de varios años. La cadena, fundada en 1969 por Dave Thomas y bautizada en honor a su hija, es conocida por sus hamburguesas cuadradas y sus postres Frosty. Pero las ventas en tiendas comparables, o las ventas en restaurantes abiertos desde hace al menos un año, han disminuido durante más de dos años. Esas ventas cayeron durante los dos primeros trimestres de 2026.

Trian Fund Management, de Peltz, y varios socios ofrecen a Wendy’s 7,35 dólares por acción en efectivo, o una prima de casi el 19% sobre el precio de cierre de la acción el martes.

En una carta al consejo de administración de la empresa, Peltz manifestó que pasar a ser una compañía privada “ofrecerá el mejor resultado para la base más amplia de partes interesadas”.

“Wendy’s se encuentra en una coyuntura crítica", escribió Peltz.

"El entorno externo se ha vuelto cada vez más desafiante dadas las importantes presiones sobre el consumidor estadounidense, la incertidumbre económica, la persistente inflación de materias primas y la competencia cada vez más intensa, particularmente dentro de la categoría de hamburguesas de QSR (restaurantes de servicio rápido)”, agregó.

Peltz ha invertido en empresas que van desde Procter & Gamble y Disney hasta DuPont. Según un documento regulatorio presentado el miércoles, la participación de Trian en Wendy’s asciende al 16,3%.

Wendy’s, con sede en Dublin, Ohio, declinó hacer comentarios. La cadena tiene previsto informar sus resultados financieros trimestrales la próxima semana. Los analistas calculan que Wendy’s registrará ganancias de 9 centavos por acción, con ventas de 531 millones de dólares en promedio.

Las acciones subieron 91 centavos, hasta 7,05 dólares, el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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