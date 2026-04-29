Inusual gesto de apoyo de Milei a un alto funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Universidad Yeshiva el lunes 9 de marzo de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Kena Betancur) AP

No hay antecedentes de un mandatario presente en la exposición del ministro de mayor rango del gabinete ante diputados y senadores desde que ese cargo ejecutivo se implementó en la Constitución reformada en 1994.

La presencia de Milei junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y otros ministros representa un fuerte gesto de apoyo al jefe de gabinete Manuel Adorni cuando se espera que la oposición cargue contra el funcionario por supuestas inconsistencias en su crecimiento patrimonial.

La justicia federal investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito por presuntamente adquirir propiedades y realizar viajes al exterior por montos que están por encima de su patrimonio declarado ante el fisco. El funcionario todavía no fue acusado formalmente.

El caso ha hecho mella en el nivel de aprobación a Milei, un economista anarcocapitalista que llegó al poder en 2023 con la promesa de terminar con los vicios de la “casta” política tradicional y coincide con un creciente malestar por el rumbo económico del gobierno.

El nivel de confianza en el gobierno que mide mensualmente la Universidad Di Tella se desplomó 12,1% en abril respecto del mes anterior, la caída más pronunciada desde que Milei es presidente.

En tanto, las denuncias sobre casos de corrupción en el gobierno se ubican entre las mayores preocupaciones de los argentinos junto a la incertidumbre por la situación económica, la inseguridad y la inflación, según una medición del humor social que realizó en marzo la consultora D´Alessio Irol-Berensztein.

Apoyo incondicional

Milei parece dispuesto a apoyar a su funcionario hasta las últimas consecuencias. Casi a diario arremete en sus redes sociales contra periodistas y opositores, a los que atribuye estar detrás de una campaña para desestabilizar a su gobierno.

Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983 el presidente cerró la sala de periodistas acreditados en el palacio gubernamental como medida preventiva ante una denuncia por presunto espionaje ilegal.

Adorni cumplía la doble función de jefe de gabinete y portavoz del gobierno, pero su última conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo fue hace un mes y todas las consultas de los periodistas apuntaron a las acusaciones en su contra.

La defensa a ultranza de Milei al ministro coordinador contrasta con otros casos de funcionarios sospechados de corrupción que fueron eyectados de su gobierno. A mediados de 2024, el mandatario despidió a Diego Spagnuolo, responsable de la agencia nacional de discapacidad por presunto cobro de sobornos a droguerías para adquirir medicamentos.

El último caso fue el pasado fin de semana cuando Carlos Frugoni —secretario de coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía— dejó el cargo luego de reconocer que había omitido declarar ante el fisco siete propiedades en Estados Unidos.

FUENTE: AP