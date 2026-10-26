Inundaciones repentinas anegan varias zonas de la isla tailandesa de Phuket tras fuertes lluvias

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En esta imagen de un video publicado por el Departamento de Relaciones Públicas de la provincia, un funcionario camina en el lugar de un alud de tierra tras grandes inundaciones en Phuket, Tailandia, el lunes 26 de octubre de 2026. (Departamento de Relaciones Públicas de Phuket via AP) AP

Los tres distritos de la provincia insular del sur, incluida su capital, Phuket City, se vieron afectados por las inundaciones. Los niveles del agua comenzaron a bajar a última hora de la mañana, pero algunas zonas más bajas seguían inundadas y se recomendó a los vehículos pequeños evitar esas áreas, según el vicegobernador provincial, Romdon Hayiawae.

Romdon indicó que algunas partes de la provincia también fueron golpeadas por aludes de lodo y que las autoridades trabajaban para retirar los escombros y evitar que cayeran en los canales y obstruyeran las vías de agua.

Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraban cómo el agua invadía zonas residenciales y carreteras, que quedaron intransitables. También se observa a vehículos parcialmente enterrados en montones de lodo y rocas que dejó la inundación.

Unas 100 viviendas se vieron afectadas. No hubo reportes de víctimas, señaló Romdon.

El Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió que habrá lluvias fuertes y continuas en la región sur hasta el miércoles, lo que podría desencadenar más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Las inundaciones han azotado muchas partes de Tailandia desde mediados de septiembre y, hasta el lunes se informó de al menos 83 personas fallecidas, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres. La capital tailandesa, Bangkok, quedó inundada a finales de septiembre tras días de lluvias torrenciales, lo que obligó a miles a evacuar y provocó graves interrupciones.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP