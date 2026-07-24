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Inundaciones por monzón causan al menos 50 muertos y 700.000 desplazados en India

GUWAHATI, India (AP) — Las inundaciones en el estado de Assam, en el noreste de India, dejaron al menos 50 muertos y han desplazado a 700.000 personas tras días de intensas lluvias monzónicas que desbordaron el río Brahmaputra, informaron funcionarios el viernes.

Un hombre circula en bicicleta por la localidad anegada de Teok, en Assam, India, el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Parikhit Saikia)
Un hombre circula en bicicleta por la localidad anegada de Teok, en Assam, India, el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Parikhit Saikia) AP

El río, uno de los más grandes de Asia, que nace en la región china de Tíbet y recorre unos 900 kilómetros (560 millas) a través de Assam, anegó aldeas, arrasó viviendas y obligó a casi 300.000 personas a refugiarse en campamentos administrados por el gobierno, explicaron los funcionarios.

Las autoridades proporcionaron alimentos y suministros de ayuda a las víctimas de las inundaciones, incluyendo lanzamientos aéreos desde helicópteros, señaló el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma.

Casi 900 aldeas quedaron sumergidas y más de 7.000 viviendas se quedaron sin electricidad, agregó.

La policía, equipos de respuesta a desastres y voluntarios locales trabajaban para rescatar a los residentes varados y llevar productos básicos a las comunidades afectadas, de acuerdo con las autoridades.

Jatin Gogoi, un agricultor de 52 años de Nazira, contó que la crecida se llevó su casa de paredes de bambú y destruyó su sustento.

“Perdí todo mi ganado. Mi familia de cinco miembros y yo no tenemos a dónde ir, así que nos hemos refugiado en la casa de un familiar”, indicó por teléfono.

Las inundaciones del jueves por la noche paralizaron partes de Guwahati, la capital de Assam, con unos dos millones de habitantes, ya que las carreteras anegadas dejaron a los viajeros varados durante horas.

“Tuve que quedarme a pasar la noche en mi oficina. Las carreteras estaban llenas de agua, en algunos lugares llegaba a la cintura”, dijo Sudip Mazumdar, un periodista en Guwahati.

Los expertos afirman que el cambio climático provocado por el hombre está intensificando los monzones en el sur de Asia, que tradicionalmente se registran entre junio y septiembre, y de octubre a diciembre. Las lluvias, antes previsibles, ahora llegan en patrones erráticos que descargan cantidades extremas de agua en períodos cortos, seguidas de intervalos secos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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