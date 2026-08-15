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Inundaciones históricas provocan evacuaciones y rescates acuáticos en Indiana

INDIANAPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — Decenas de personas y sus mascotas fueron rescatadas el sábado en medio de inundaciones causadas por la crecida de un río en Indiana, mientras las autoridades advertían que la cifra de víctimas podría aumentar.

Las inundaciones en Indianápolis, Indiana, el 15 de agosto del 2026. Foto entregada por el departamento de bomberos de Indianápolis. (Departamento de bomberos de Indianápolis via AP)
Las inundaciones en Indianápolis, Indiana, el 15 de agosto del 2026. Foto entregada por el departamento de bomberos de Indianápolis. (Departamento de bomberos de Indianápolis via AP) AP

Los daños hasta el momento se concentran a lo largo del río White en Indianápolis, por el condado de Hamilton y hacia los suburbios del norte de la ciudad. Más al este, en el condado Delaware, la policía encontró el viernes el cuerpo de una mujer de 58 años que, según creen, murió después de intentar conducir a través de aguas crecidas.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, estuvo acompañado por responsables de emergencias durante una sesión informativa el sábado, mientras instaba a los residentes a lo largo del río a evacuar. Un día antes, había declarado una emergencia local debido a la crecida de arroyos y riachuelos en todo el centro de Indiana.

“Esta es una de esas inundaciones que ocurren una vez en la vida", dijo a The Associated Press Jacob Spence, director de la Gestión de Emergencias del condado Marion. "Así que sí, este es un evento sin precedentes y, lamentablemente, estamos estableciendo algunos récords”.

El gobernador Mike Braun ha solicitado una declaración de emergencia presidencial para liberar recursos federales que ayuden con la respuesta y la recuperación tras varios días de lluvias récord.

Cursaban advertencias y vigilancias por inundaciones en una franja del centro de Indiana el sábado, y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que más chubascos y tormentas eléctricas se desplazarían hacia la zona a lo largo del día. En el condado Warren, los meteorólogos informaron que habían caído 2 pulgadas (5 centímetros) de lluvia en las últimas seis horas.

El río White está previsto a alcanzar su punto máximo el sábado por la noche en el área de Indianápolis, donde vehículos de la Guardia Nacional figuraban entre los que ayudaban en las labores de rescate. Unas 70 personas habían sido rescatadas hasta el mediodía, indicó Rita Reith, portavoz del Departamento de Bomberos de Indianápolis.

“El agua sigue subiendo, así que hagan caso a las advertencias”, indicó Todd Wilson, director del departamento de obras públicas de la ciudad.

Residentes publicaron videos en redes sociales que mostraban vehículos varados en aguas altas, un poste de electricidad derribado por la corriente y cruces inundados.

A principios de esta semana, tormentas severas causaron estragos en otras partes del Medio Oeste, con tornados, fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Se reportaron daños por tormentas desde el área de Chicago hasta el oeste de Pensilvania.

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La corresponsal Susan Montoya Bryan reportó desde Albuquerque, Nuevo México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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