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Inundaciones graves en el sur de China provocan evacuaciones y sumergen autos

BEIJING (AP) — Las fuertes inundaciones provocadas por lluvias torrenciales dejaron autos sumergidos y obligaron a evacuar a más de 200 residentes en una ciudad del sur de China, informó el martes la prensa estatal.

En esta foto publicada por la agencia de noticias Xinhua, residentes varados son evacuados en un bote durante una inundación tras fuertes lluvias en Qinzhou, en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China, el lunes 27 de abril de 2026. (Ao Shuaichang/Xinhua via AP)
En esta foto publicada por la agencia de noticias Xinhua, residentes varados son evacuados en un bote durante una inundación tras fuertes lluvias en Qinzhou, en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China, el lunes 27 de abril de 2026. (Ao Shuaichang/Xinhua via AP) AP

Equipos de rescate desplegaron botes inflables para ayudar a trasladar a algunos residentes atrapados en sus viviendas en la ciudad de Qinzhou, en la región de Guangxi, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua. Imágenes de video de Xinhua mostraron a rescatistas avanzando a pie por agua que les llegaba al pecho y a bomberos cargando en brazos a residentes ancianos.

Las autoridades de Qinzhou indicaron que la estación meteorológica de la ciudad registró más de 270 milímetros de lluvia (unas 10 pulgadas) durante un periodo de 24 horas que terminó a las 8 de la mañana del lunes. Era la mayor cantidad registrada allí en un solo día de abril.

Las autoridades citaron a Lin Nan, analista meteorológico, quien señaló en una publicación en WeChat que precipitaciones tan intensas en las regiones costeras del sur de China por lo general ocurren sólo después de la llegada del monzón de verano, entre mediados y finales de mayo. Lin agregó que es raro ver un aguacero tan fuerte a finales de abril.

Las escuelas de toda la ciudad reanudaron las clases la mañana del martes y el tráfico circulaba con normalidad en la mayoría de los lugares, según un medio operado por las autoridades chinas de gestión de emergencias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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