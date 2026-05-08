Interceptan en Argentina avioneta con 400 kilos de cocaína procedente de Bolivia. Hay ocho detenidos

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La ministra argentina de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo en una conferencia de prensa que fue uno de los golpes más fuertes al narcotráfico de los últimos tiempos y que los detenidos durante el operativo que tuvo lugar dos días atrás son el piloto y el copiloto de la avioneta Cessna —de nacionalidad boliviana- y seis argentinos.

El operativo encabezado por la policía federal tuvo lugar cerca de la localidad santafesina de Vera —a unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires— en el marco de una causa judicial iniciada, según la funcionaria, “a raíz de una escucha de un abonado telefónico aportado por la DEA (de Estados Unidos)" que estaba vinculado a vuelos clandestinos procedentes de Bolivia.

La funcionaria indicó que ese abonado tenía conexiones con José Pedro Rojas Velasco, piloto en la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y que fue asesinado en Bolivia el 26 de abril. Marset, acusado de ser el cerebro del crimen de un fiscal paraguayo en 2022, fue capturado en marzo en Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, y entregado a la DEA, que lo trasladó a Estados Unidos.

Monteoliva indicó que como resultado de tareas investigativas realizadas durante semanas, el personal policial detectó el arribo de la avioneta a un campo y para interceptar la aeronave aseguró el lugar “minando la pista para que no pudieran escapar”, lo que “hace este procedimiento un hito histórico”.

La ministra señaló que procedimiento se desarrolló en el marco del nuevo Sistema Acusatorio Federal implementado en la ciudad santafesina de Rosario —la más golpeada por el narcotráfico en Argentina desde hace décadas— “que ha permitido una articulación ágil y eficiente entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas federales intervinientes”.

FUENTE: AP