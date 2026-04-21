americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inter remonta 2 goles para vencer al Como y llegar a la final de la Copa de Italia

MILÁN (AP) — La búsqueda del Inter de Milán del doblete con la Serie A y la Copa sigue viva.

Petar Sucic del Inter de Miami celebra tras anotar el tercer gol en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia ante el Como el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
Petar Sucic del Inter de Miami celebra tras anotar el tercer gol en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia ante el Como el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El líder de la liga italiana remontó una desventaja de dos goles para ganar de forma decisiva el martes por 3-2 sobre el Como en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia.

Hakan Calhanoglu anotó dos veces y Petar Sucic marcó el gol del triunfo a los 89 minutos después de que Martin Baturina y el capitán del Como, Lucas Da Cunha, anotaran a ambos lados del descanso.

El partido de ida terminó 0-0.

El Atalanta recibe el miércoles a la Lazio en la otra semifinal, tras un empate 2-2 en el partido de ida.

La final está programada para el 13 de mayo.

Mientras tanto, el Inter podría asegurar el título de la Serie A tan pronto como este fin de semana.

Calhanoglu inició la remontada con un disparo largo y potente, y luego igualó con un cabezazo al 86. Tres minutos después, Sucic intercambió pases con Calhanoglu y anotó en medio de un área abarrotada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

La Revolución es fiesta y pachanga: video en La Habana desata indignación en plena crisis

"La Revolución es fiesta y pachanga": video en La Habana desata indignación en plena crisis

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter