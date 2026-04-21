Inter remonta 2 goles para vencer al Como y llegar a la final de la Copa de Italia

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Petar Sucic del Inter de Miami celebra tras anotar el tercer gol en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia ante el Como el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El líder de la liga italiana remontó una desventaja de dos goles para ganar de forma decisiva el martes por 3-2 sobre el Como en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia.

Hakan Calhanoglu anotó dos veces y Petar Sucic marcó el gol del triunfo a los 89 minutos después de que Martin Baturina y el capitán del Como, Lucas Da Cunha, anotaran a ambos lados del descanso.

El partido de ida terminó 0-0.

El Atalanta recibe el miércoles a la Lazio en la otra semifinal, tras un empate 2-2 en el partido de ida.

La final está programada para el 13 de mayo.

Mientras tanto, el Inter podría asegurar el título de la Serie A tan pronto como este fin de semana.

Calhanoglu inició la remontada con un disparo largo y potente, y luego igualó con un cabezazo al 86. Tres minutos después, Sucic intercambió pases con Calhanoglu y anotó en medio de un área abarrotada. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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