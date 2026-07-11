Intensa ola de calor en EEUU provocará temperaturas sofocantes en gran parte del territorio

ARCHIVO – Visitantes se abanican mientras esperan entrar al Monumento a Washington, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner, Archivo) AP

Los pronosticadores aconsejan a la gente que se mantenga hidratada y busque lugares para refrescarse, y advierten de temperaturas entre 8 y 14 grados Celsius (15 y 25 grados Fahrenheit) por encima de lo normal en muchas zonas, incluso por la noche, algo especialmente perjudicial para la salud porque el cuerpo no tendrá oportunidad de recuperarse. Se espera que el domo de calor afecte hasta a dos tercios del territorio continental de Estados Unidos.

“El calor no necesariamente se detiene cuando oscurece”, señaló Josh Adam, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Bismarck, Dakota del Norte, donde las temperaturas superarán los 37 °C (100 °F) hasta el martes. Eso supone un drástico aumento para un estado donde las temperaturas veraniegas suelen estar en los 26 °C (80 °F), agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos serán igualados o batidos hasta el miércoles, y dos tercios de ellos corresponderán a récords de calor nocturno. Según el pronóstico, las temperaturas no bajarán de 27 °C (80 °F) por la noche en Fort Lauderdale, Florida, Miami, Tampa, Florida, Galveston, Texas, y Charleston, Carolina del Sur.

El actual domo de calor, que se forma cuando la alta presión atrapa el aire caliente mientras bloquea los vientos refrescantes y la lluvia, es uno de las más fuertes que han afectado a las Dakotas en 25 años, indicó Chad Merrill, meteorólogo de alto nivel de AccuWeather.

Los pronosticadores esperan temperaturas máximas récord de tres dígitos en la escala Fahrenheit este fin de semana en Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

En Helena, Montana, donde se esperaba que las temperaturas subieran lentamente por encima de 35 °C (95 °F), el parque acuático y piscina Last Chance Splash Waterpark & Pool celebraba una competición de natación para cientos de participantes.

El momento no podría ser mejor, ya que no es común que Helena alcance temperaturas tan altas, señaló Sean Swingley, subgerente del parque.

“Sin duda es un día caluroso, pero la piscina está agradable y fresca”, comentó. “Por lo general, en verano tenemos un par de días de 35 °C (95 °F), pero en junio y julio la temperatura suele rondar más bien entre 29 y 32 °C (85 y 90 °F)”.

Nevada, un estado acostumbrado al calor, presenta temperaturas aún más cálidas de lo normal, explicó Andrew Gorelow, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas. Se espera que la temperatura en Las Vegas alcance los 48 °C (111 °F) el sábado, señaló.

Es fundamental hidratarse y encontrar espacios frescos, señalaron expertos.

También advierten que el calor podría aumentar el riesgo de incendios en algunas partes del país que ya están secas, incluidas las Montañas Rocosas, donde, según Merrill, podrían desarrollarse tormentas eléctricas sin lluvia.

El cambio climático potencia el calor

El cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural provoca olas de calor más intensas y duraderas que abarcan áreas más extensas, afirman los científicos.

También se espera que las temperaturas de este año se vean afectadas por El Niño, un calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos y eleva las temperaturas en todo el mundo.

Se espera que el fenómeno actual de El Niño, que se formó el mes pasado y es demasiado reciente como para haber influido mucho en esta ola de calor, se sitúe entre los más intensos desde que el servicio meteorológico comenzó a registrarlos en 1950, indicaron expertos.

El fenómeno tiene un 81% de probabilidad de volverse “muy fuerte” —la categoría más alta— para el otoño, informó el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP