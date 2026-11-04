Integrantes de Timbiriche fustigan serie de televisión

ARCHIVO - Los cantantes mexicanos Benny Ibarra, de izquierda a derecha, Sasha Sökol y Erik Rubín posan para fotografías durante una conferencia de prensa para promocionar su nuevo álbum, «Vuelta al sol», el 13 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. (Foto AP/Isaac Garrido) AP

“Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”, escribieron en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Desde el estreno Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín publicaron un comunicado previo deslindándose de la serie en el que señalaron que no participaron en su creación ni fueron consultados sobre la historia. Dijeron que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

La serie es producida por Pablo Cruz y cuenta con las actuaciones de Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Macarena García, Michelle Pellicer, Sebastián Poza y Clara Dalmao. Sus creadores afirman que la serie de ocho capítulos es una ficción creada en base a una investigación de más de un año.

En 2022 Sokol denunció haber sido víctima de una relación abusiva con De Llano a raíz de las declaraciones del productor en una entrevista donde la mencionaba.

Al momento en que iniciaron los abusos, Sokol tenía 14 años y De Llano 39. En México, es un delito que una persona mayor de edad sostenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, independientemente de su consentimiento.

El caso llegó a tribunales y De Llano fue declarado culpable, pero pidió un amparo. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia negó el amparo y ratificó la condena por daño moral, violencia sexual y violación a la vida privada contra Sokol. La Suprema Corte sentó un precedente al decidir a favor de Sokol que abrió camino a las víctimas de ese tipo de casos para obtener justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción.

En septiembre de este año el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó que De Llano fuera arrestado temporalmente por el incumplimiento reiterado de la sentencia tras negarse a presentar una disculpa pública dirigida a la cantante y a publicar una síntesis del fallo.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo”, señalaron los miembros de Timbiriche en su comunicado. “Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”.

La agrupación, a la que también pertenecieron Paulina Rubio y Thalía, conquistó el estrellato con temas como “Si no es ahora”, “Tú y yo somos uno mismo” y “Besos de ceniza”. En 2027 cumplirá 45 años.

FUENTE: AP