Instan a residentes en Vilna, Lituania, a refugiarse tras alarma por dron que inquieta a la OTAN

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Un celular muestra el mensaje "El ejército lituano reporta "PELIGRO AÉREO. Diríjase de inmediato a un lugar seguro, cuide de sus seres queridos, espere más recomendaciones. Informaremos sobre el final del peligro en otro mensaje", en Vilna, Lituania, el 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Mindaugas Kulbis) AP

Un anuncio de emergencia del ejército indicó a la población de la región de Vilna que “se dirija inmediatamente a un refugio o a un lugar seguro”.

La alerta, que duró alrededor de una hora, también provocó el cierre del espacio aéreo sobre el Aeropuerto de Vilna. El presidente, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene, fueron llevados a refugios, y también se emitió una orden de evacuación del parlamento, el Seimas, reportó la agencia noticiosa BNS.

Fue la primera gran alerta que hizo que residentes y líderes políticos de una capital de la Unión Europea y de la OTAN corrieran a refugiarse desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Lituania, miembro de la OTAN y de la UE, limita al este con Bielorrusia, aliada de Rusia, y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado. La alerta del miércoles se produjo después de que el ejército dijera que detectó actividad de drones en territorio bielorruso, pero no se avistaron drones sobre Lituania.

En los últimos meses, drones ucranianos dirigidos contra Rusia han cruzado o han caído en territorio de la OTAN en numerosas ocasiones. Funcionarios occidentales han atribuido esos episodios a lo que, según dicen, podrían ser interferencias electrónicas rusas sobre los aparatos. Moscú, por su parte, ha renovado la amenaza de que tomará represalias si se lanzan drones ucranianos desde países bálticos o si esas naciones son cómplices de su uso contra Rusia.

El martes por la noche, el ministro lituano de Exteriores, Kęstutis Budrys, escribió en redes sociales que “Rusia está redirigiendo deliberadamente drones ucranianos hacia el espacio aéreo báltico mientras libra campañas de difamación” contra Lituania, Letonia y Estonia. “Es un acto transparente de desesperación: un intento de sembrar el caos y desviar la atención de una realidad simple: (Ucrania) está golpeando con fuerza la maquinaria militar rusa”.

Las palabras de Budrys se produjeron horas después de que un avión de la OTAN derribara un dron ucraniano sobre el sur de Estonia. Kiev se disculpó por ese “incidente no intencionado”, sin especificar qué había ocurrido. La semana pasada, el gobierno de Letonia colapsó tras una discusión sobre la gestión de múltiples incidentes relacionados con drones extraviados que se sospecha que eran ucranianos. El ministro de Defensa se vio obligado a dimitir después de que su partido le retirara el apoyo, y luego la primera ministra renunció. La coalición gobernante llevaba meses bajo presión por varios asuntos más. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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