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Instalados ya en playoffs, Rays superan 3-2 a Astros

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Richie Palacios conectó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada, Ian Seymour lanzó seis sólidos innings y Nick Madrigal aportó un oportuno elevado de sacrificio para que los Rays de Tampa Bay superaran el sábado 3-2 a los Astros de Houston.

Nick Madrigal, de los Rays de Tampa Bay, conecta un elevado de sacrificio para producir una carrera ante los Astros de Houston el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Chris OMeara)
Nick Madrigal, de los Rays de Tampa Bay, conecta un elevado de sacrificio para producir una carrera ante los Astros de Houston el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Bryan Baker consiguió los últimos cuatro outs para su 40º salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas. Ha convertido 29 oportunidades consecutivas, la racha activa más larga en las mayores.

Baker ayudó a que los Rays, ya clasificados a la postemporada, ampliaran su ventaja en la cima del Este de la Liga Americana a cuatro juegos, con 14 partidos por disputar.

El cubano Victor Mesa Jr. conectó un sencillo y anotó en la quinta entrada, cuando Palacios impulsó las carreras del empate y de la ventaja ante el abridor de Houston Peter Lambert (8-9).

Mesa aseguró el último out del juego con una atrapada mediante un salto contra la pared del jardín derecho para retirar a Taylor Trammell.

El dominicano Yainer Díaz sumó tres hits y una carrera impulsada por los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana.

El cubano Yordan Álvarez, candidato a Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se perdió su segundo juego consecutivo con Houston a consecuencia de un dolor en el tobillo derecho.

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Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

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