Inicio del partido entre México y Ecuador en el Mundial se demora debido a tormentas eléctricas

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El público se congrega en el Estadiol Azteca de Ciudad de México, antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre la selección local y Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

En las últimas horas fuertes lluvias azotaban el estadio Azteca en el sur de la capital mexicana, al tiempo que también se registraban rayos y relámpagos, lo que llevó a un atraso en el encuentro, que estaba previsto para iniciar a las 7 de la noche hora local (0100 GMT).

Desde los altavoces en el estadio, se anunció que el encuentro comenzaría una hora después, a las 8 p.m.

Ambos equipos ya se encontraban en el recinto, pero jugadores, técnicos y el cuerpo de árbitros permanecieron en los vestuarios hasta que las condiciones mejoran. Mientras, la organización hizo algunas recomendaciones a los aficionados que ya se encontraban en la tribuna, aunque no hubo un desalojo.

La lluvia y los truenos no fueron capaces de ahuyentar a las decenas de miles de aficionados que aguardaban, al sonido de estrellas del pop y rock mundial, para acompañar a la cita.

México y Ecuador se medirán por un pase a los octavos de final y, en la próxima ronda, el ganador se enfrentará al ganador del encuentro entre Inglaterra y Congo, que jugarán este miércoles.

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Más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP