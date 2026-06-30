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Inicio del partido entre México y Ecuador en el Mundial se demora debido a tormentas eléctricas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial fue retrasado por al menos una hora debido a las condiciones climáticas adversas, incluidas tormentas eléctricas.

El público se congrega en el Estadiol Azteca de Ciudad de México, antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre la selección local y Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El público se congrega en el Estadiol Azteca de Ciudad de México, antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre la selección local y Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

En las últimas horas fuertes lluvias azotaban el estadio Azteca en el sur de la capital mexicana, al tiempo que también se registraban rayos y relámpagos, lo que llevó a un atraso en el encuentro, que estaba previsto para iniciar a las 7 de la noche hora local (0100 GMT).

Desde los altavoces en el estadio, se anunció que el encuentro comenzaría una hora después, a las 8 p.m.

Ambos equipos ya se encontraban en el recinto, pero jugadores, técnicos y el cuerpo de árbitros permanecieron en los vestuarios hasta que las condiciones mejoran. Mientras, la organización hizo algunas recomendaciones a los aficionados que ya se encontraban en la tribuna, aunque no hubo un desalojo.

La lluvia y los truenos no fueron capaces de ahuyentar a las decenas de miles de aficionados que aguardaban, al sonido de estrellas del pop y rock mundial, para acompañar a la cita.

México y Ecuador se medirán por un pase a los octavos de final y, en la próxima ronda, el ganador se enfrentará al ganador del encuentro entre Inglaterra y Congo, que jugarán este miércoles.

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