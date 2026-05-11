americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inicia juicio contra expresidente ecuatoriano Lenín Moreno por presunta corrupción

QUITO (AP) — El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus familiares cercanos afrontan desde el lunes un juicio por supuestamente recibir sobornos de la empresa china Sinohydro para la adjudicación del contrato de construcción de una de las mayores centrales hidroeléctricas del país.

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno -a la izquierda- y su esposa Rocío González, asisten a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador, el 11 de mayo de 2026, mientras él enfrenta cargos de corrupción vinculados con el contrato adjudicado a la empresa Sinohydro para construir una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país. (AP Foto/Dolores Ochoa)
El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno -a la izquierda- y su esposa Rocío González, asisten a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador, el 11 de mayo de 2026, mientras él enfrenta cargos de corrupción vinculados con el contrato adjudicado a la empresa Sinohydro para construir una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Moreno, quien gobernó entre 2017 y 2021, es procesado por presuntos delitos cometidos cuando ejerció la vicepresidencia durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), con quien posteriormente rompió relaciones.

El caso al que la Fiscalía ha denominado “Sinohydro” investiga el supuesto delito de cohecho en la adjudicación del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair para lo cual, según el Ministerio Público, se repartieron sobornos por más de 76 millones de dólares.

Moreno es identificado como el supuesto autor directo debido a que la Fiscalía lo señala de haber influido en la entrega del contrato, mientras su esposa, su hija, dos hermanos y un cuñado —que habrían recibido beneficios y ayudado a encubrir los pagos— son procesados como presuntos cómplices. En total 21 personas han sido vinculadas al caso.

Sinohydro comenzó la construcción de la central hidroeléctrica en 2010 con un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares y la entregó en 2016. Desde el inicio de sus operaciones ha sido cuestionada por fallas estructurales.

Moreno regresó al país la semana pasada luego de residir cinco años en Paraguay y afrontará el juicio presencialmente en una de las salas de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Se prevé que las audiencias se prolonguen durante varias semanas.

El exmandatario ha desmentido las acusaciones en su contra y de sus familiares y ha señalado al también exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), que lo sucedió en el cargo, como responsable de la supuesta corrupción aduciendo que su sucesor dirigía los sectores estratégicos durante el gobierno de Correa.

Glas está preso cumpliendo otras dos sentencias por corrupción.

La ley penal ecuatoriana sanciona el delito de cohecho con penas de tres a 10 años de prisión.

En Ecuador también hay expresidentes vinculados a casos de corrupción como Correa, sentenciado a ocho de cárcel, por supuestos sobornos en el caso Odebrecht. Correa actualmente se mantiene prófugo y reside en Bélgica.

Además, están los exmandatarios Jamil Mahuad (1998-2000), condenado por disposición arbitraria de fondos públicos, y que reside en Estados Unidos, y Abdalá Bucaram (1996-1997), que retornó tras más de una década de exilio en Panamá tras la prescripción de los casos judiciales en su contra.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de totalmente inaceptable

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

El MV Hondius, un crucero afectado por un brote de hantavirus, se ve fondeado tras llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter