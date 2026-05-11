Inicia juicio contra expresidente ecuatoriano Lenín Moreno por presunta corrupción

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El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno -a la izquierda- y su esposa Rocío González, asisten a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador, el 11 de mayo de 2026, mientras él enfrenta cargos de corrupción vinculados con el contrato adjudicado a la empresa Sinohydro para construir una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Moreno, quien gobernó entre 2017 y 2021, es procesado por presuntos delitos cometidos cuando ejerció la vicepresidencia durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), con quien posteriormente rompió relaciones.

El caso al que la Fiscalía ha denominado “Sinohydro” investiga el supuesto delito de cohecho en la adjudicación del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair para lo cual, según el Ministerio Público, se repartieron sobornos por más de 76 millones de dólares.

Moreno es identificado como el supuesto autor directo debido a que la Fiscalía lo señala de haber influido en la entrega del contrato, mientras su esposa, su hija, dos hermanos y un cuñado —que habrían recibido beneficios y ayudado a encubrir los pagos— son procesados como presuntos cómplices. En total 21 personas han sido vinculadas al caso.

Sinohydro comenzó la construcción de la central hidroeléctrica en 2010 con un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares y la entregó en 2016. Desde el inicio de sus operaciones ha sido cuestionada por fallas estructurales.

Moreno regresó al país la semana pasada luego de residir cinco años en Paraguay y afrontará el juicio presencialmente en una de las salas de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Se prevé que las audiencias se prolonguen durante varias semanas.

El exmandatario ha desmentido las acusaciones en su contra y de sus familiares y ha señalado al también exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), que lo sucedió en el cargo, como responsable de la supuesta corrupción aduciendo que su sucesor dirigía los sectores estratégicos durante el gobierno de Correa.

Glas está preso cumpliendo otras dos sentencias por corrupción. La ley penal ecuatoriana sanciona el delito de cohecho con penas de tres a 10 años de prisión. En Ecuador también hay expresidentes vinculados a casos de corrupción como Correa, sentenciado a ocho de cárcel, por supuestos sobornos en el caso Odebrecht. Correa actualmente se mantiene prófugo y reside en Bélgica. Además, están los exmandatarios Jamil Mahuad (1998-2000), condenado por disposición arbitraria de fondos públicos, y que reside en Estados Unidos, y Abdalá Bucaram (1996-1997), que retornó tras más de una década de exilio en Panamá tras la prescripción de los casos judiciales en su contra. FUENTE: AP