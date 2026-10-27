Ingresan primeros presos a nueva cárcel de Costa Rica similar al CECOT salvadoreño

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Vista de una celda en el interior de la nueva prisión de máxima seguridad durante un recorrido para los medios de comunicación en Alajuela, Costa Rica, el miércoles 14 de octubre de 2026. (AP Foto/José Díaz) AP

Las primeras imágenes difundidas por las autoridades mostraron a los reos rapados y vestidos con trajes color naranja arrodillados en las celdas.

Cumpliendo lo que había solicitado la presidenta Laura Fernández el día de la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), los tres primeros presos ingresados fueron los sospechosos de haber asesinado a un policía en mayo.

“El CACCO es un monumento a la seguridad nacional, una respuesta contundente frente al crimen organizado y una garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin titubeos”, afirmó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en un comunicado de prensa.

Las autoridades destacaron que la prisión, con capacidad para 5.100 reclusos, cuenta con sistema de videovigilancia las 24 horas, monitoreo permanente y presencia de oficiales en las pasarelas, aunque el número de efectivos asignados se reserva por razones de seguridad.

La nueva cárcel inaugurada el 14 de octubre cuenta con cinco módulos divididos en 17 celdas de 90 metros cuadrados cada una. El diseño de la estructura fue donado por el gobierno de El Salvador, mientras la inversión de Costa Rica para levantar los edificios fue de 35 millones de dólares.

Las autoridades estiman que la entrada en funcionamiento de la cárcel permitirá reducir la superpoblación carcelaria costarricense de un 59% a un 15%.

Esta cárcel de alta seguridad está destinada a los cabecillas de organizaciones criminales, delincuentes con capacidad de seguir operando sus negocios ilícitos desde prisión y otros delitos graves. El ministro de Justicia ha hecho énfasis en que el CACCO funcionará bajo un modelo de alta disciplina, en el que los privados de libertad vestirán uniformes y cumplirán estrictas reglas de comportamiento. FUENTE: AP