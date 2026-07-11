Inglaterra anota ante Noruega tras parecer que el balón golpeó un cable de cámara sobre el campo

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El noruego Erling Haaland (9), y los ingleses Jude Bellingham (10) y Elliot Anderson (8) reaccionan tras el gol del noruego Torbjoern Heggem (17) que fue anulado en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Según el reglamento, si se hubiera advertido que el balón golpeó el cable, el juego se habría detenido y se habría reanudado con un balón a tierra para determinar la posesión.

Pero en este caso, el juego no se interrumpió y no se sabía si el árbitro asistente de video Jerome Brisard revisó la jugada. Brisard también estuvo a cargo del VAR para el Argentina-Egipto en los cuartos de final, uno en el que Argentina remontó para ganar 3-2 y Egipto se quejó de que el arbitraje fue injusto.

El portero noruego Orjan Nyland realizó el saque para iniciar la jugada en cuestión el sábado, que fue controlada por Inglaterra segundos después de que la trayectoria del balón cambiara, lo que sugiere que rozó uno de los cables utilizados para suspender una cámara controlada de forma robótica. Finalmente, el balón le llegó a Bellingham, quien venció a Nyland con un disparo rasante al poste lejano.

Nyland golpeó el césped con la mano, frustrado. Nyland, el astro noruego Erling Haaland y el técnico Stale Solbakken le reclamaron al árbitro francés Clement Turpin después de la jugada y camino al descanso.

En el partido Argentina-Egipto, un gol de Egipto fue anulado a los 58 minutos después de que una revisión del VAR determinó que Marwan Attia había cometido falta sobre el defensor argentino Lisandro Martínez.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP