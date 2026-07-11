americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inglaterra anota ante Noruega tras parecer que el balón golpeó un cable de cámara sobre el campo

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Un saque de meta pareció rozar un cable sobre el campo hacia el final del primer tiempo del partido Inglaterra-Noruega en los cuartos de final del Mundial el sábado, poco antes de que el inglés Jude Bellingham anotara el gol del empate.

El noruego Erling Haaland (9), y los ingleses Jude Bellingham (10) y Elliot Anderson (8) reaccionan tras el gol del noruego Torbjoern Heggem (17) que fue anulado en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Chris Carlson)
El noruego Erling Haaland (9), y los ingleses Jude Bellingham (10) y Elliot Anderson (8) reaccionan tras el gol del noruego Torbjoern Heggem (17) que fue anulado en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Según el reglamento, si se hubiera advertido que el balón golpeó el cable, el juego se habría detenido y se habría reanudado con un balón a tierra para determinar la posesión.

Pero en este caso, el juego no se interrumpió y no se sabía si el árbitro asistente de video Jerome Brisard revisó la jugada. Brisard también estuvo a cargo del VAR para el Argentina-Egipto en los cuartos de final, uno en el que Argentina remontó para ganar 3-2 y Egipto se quejó de que el arbitraje fue injusto.

El portero noruego Orjan Nyland realizó el saque para iniciar la jugada en cuestión el sábado, que fue controlada por Inglaterra segundos después de que la trayectoria del balón cambiara, lo que sugiere que rozó uno de los cables utilizados para suspender una cámara controlada de forma robótica. Finalmente, el balón le llegó a Bellingham, quien venció a Nyland con un disparo rasante al poste lejano.

Nyland golpeó el césped con la mano, frustrado. Nyland, el astro noruego Erling Haaland y el técnico Stale Solbakken le reclamaron al árbitro francés Clement Turpin después de la jugada y camino al descanso.

En el partido Argentina-Egipto, un gol de Egipto fue anulado a los 58 minutos después de que una revisión del VAR determinó que Marwan Attia había cometido falta sobre el defensor argentino Lisandro Martínez.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales antes de que sea demasiado tarde

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales "antes de que sea demasiado tarde"

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter