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Ingeniera Espino de Marotta se convierte en la primera mujer en liderar el Canal de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La ingeniera Ilya Espino de Marotta se convirtió el jueves en la primera mujer en liderar el Canal de Panamá, anunció el presidente José Raúl Mulino.

La administradora adjunta del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, interviene en un evento sobre derechos del agua centrado en el proyecto del lago Río Índigo en la Ciudad de Panamá, el jueves 21 de mayo de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
La administradora adjunta del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, interviene en un evento sobre derechos del agua centrado en el proyecto del lago Río Índigo en la Ciudad de Panamá, el jueves 21 de mayo de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

La Junta Directiva de la vía interoceánica escogió luego de varias semanas de evaluación a quien actualmente ocupa el cargo de subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, donde ha liderado proyectos clave como la ampliación de la vía.

La ingeniera, de 64 años, ocupará el cargo por siete años a partir del 1 de octubre. Espino de Marotta se desempeña como subadministradora desde el año 2020.

“He hablado con la nueva Administradora del Canal de Panamá... para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Espino de Marotta cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria marítima, principalmente en el Canal de Panamá. Con un muy característico casco rosa estuvo al frente de millonarios proyectos de inversión, entre ellos la ampliación del tercer juego de esclusas valuada en unos 5.000 millones de dólares.

Actualmente lidera el Proyecto de Río Indio, estimado en 1.500 millones, una de las iniciativas más importantes para el futuro del canal porque permitirá la estabilidad hídrica de la vía interoceánica y el abastecimiento de agua para más de dos millones de personas que habitan en la capital panameña y zonas aledañas.

La nueva administradora también tendrá entre sus principales retos el desarrollo de dos nuevos puertos que serán licitados en los próximos meses, uno en cada salida del canal. Además, la vía planea licitar la construcción de un gasoducto y el desarrollo de un corredor logístico como parte de su estrategia de expansión y diversificación.

Espino de Marotta obtuvo una licenciatura en Ingeniería Marina de Texas A&M University y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua. Además, participó en el Programa de Desarrollo Ejecutivo de INCAE Business School y en la Kellogg School of Management de Northwestern University. También cuenta con una certificación como administradora de proyectos del Project Management Institute.

FUENTE: AP

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