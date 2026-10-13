Informe sobre el entrenador Brian Flores contiene 'estereotipos raciales', dicen sus abogados

ARCHIVO - Foto del 22 de agosto del 2026, el coordinador ofensivo de los Vikings de Minnesota Brian Flores en el encuentro de pretemporada ante los Ravens de Baltimore. (AP Foto/Bruce Kluckhohn, File) AP

El informe de Korn Ferry que se dio a conocer el martes —y del cual The Associated Press obtuvo una copia— contiene una lista de seis fortalezas y siete debilidades que, según los abogados de Flores, muestran que la liga todavía utiliza estereotipos raciales en las contrataciones y que está tomando represalias ilegales contra el entrenador por su demanda contra la liga, en la que alega discriminación racial.

El informe, que Front Office Sports publicó primero, se elaboró en relación con la vacante de entrenador de los Raiders de Las Vegas en 2024. Flores es ahora el coordinador defensivo de los Vikings de Minnesota.

“Los documentos demuestran dos realidades desafortunadas, pero no sorprendentes. Primero, que la decisión del señor Flores de exigir responsabilidades a la liga y a sus equipos por la discriminación racial sistémica ha sido respondida con represalias ilegales. Segundo, que la discriminación sigue desempeñando un papel importante en el proceso de contratación de entrenadores en jefe de la NFL, como lo evidencia el hecho de que el perfil del candidato preparado para los Raiders se apoya en gran medida en estereotipos raciales”, escribió el abogado Michael J. Willemin en un comunicado. “Nosotros y el señor Flores estamos comprometidos a erradicar el racismo institucional y las represalias que impregnan a la liga, a sus equipos y a sus socios”.

La NFL no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una de las fortalezas enumeradas señala que Flores es “pulido y con buena presencia a pesar de haber crecido en Brownsville, Brooklyn (igual que Mike Tyson). Pudo entablar una sólida amistad con el hijo de un multimillonario, lo que le dio oportunidades para socializar y aprender a construir relaciones con personas de cuello blanco y de clase alta”.

Uno de los aspectos negativos indica que Flores “puede engañarte con su pulcritud. Tiene pocas habilidades sociales, carece de autoconciencia y a veces puede exhibir un comportamiento errático. Las declaraciones (del ex quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa) han abierto la narrativa de que Brian era ‘pesimista y confrontativo’ y que su estilo ‘destrozó su confianza’”.

Otros puntos negativos enumerados incluían que la “personalidad de Flores es impredecible” y que “una vez amenazó con violencia a su gerente general e hizo exigencias irracionales durante una reunión con los directivos”.

El informe añade que un alto ejecutivo de larga trayectoria dijo que Flores “puede haber cambiado desde entonces, pero fue la peor decisión de contratación que hemos tomado”.

El último aspecto negativo fue que el litigio en curso relacionado con el caso de discriminación del entrenador contra la NFL podría causar una distracción.

Flores, que es de raza negra, demandó a la liga y a tres equipos en febrero de 2022, alegando que la liga estaba “plagada de racismo” en sus prácticas de contratación cuando se trata de entrenadores negros. Flores había sido despedido recientemente de su puesto como entrenador en jefe de los Dolphins de Miami.

Posteriormente se sumaron a la demanda otros entrenadores negros: Steve Wilks y Ray Horton.

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FUENTE: AP