Infantino presidirá reunión del Consejo de la FIFA mientras críticos buscan destituirlo

Infantino presidirá el jueves la primera sesión del Consejo de la FIFA, de 37 miembros, desde que hace 11 semanas se reveló —y se abandonó a los pocos días— su hermético y polémico plan de vender los derechos del Mundial .

El enfrentamiento con sus adversarios más decididos de Europa y Norteamérica llega antes del plazo del 18 de noviembre para que los candidatos se inscriban en la elección presidencial de la FIFA, que se celebrará cuatro meses después en Rabat, Marruecos.

Es la mayor crisis de los casi 11 años de presidencia de Infantino . Avanzaba sin sobresaltos hacia un cuarto y último mandato hasta 2031 cuando se disputó la final del Mundial el 19 de julio cerca de Nueva York. El plan para incorporar a inversores privados se dio a conocer nueve días después.

En un orden del día inusualmente largo, una sección de cuatro partes promete un debate encarnizado en la sala de reuniones del sótano de la sede de pizarra y vidrio de la FIFA, junto al zoológico de Zúrich.

Los cuatro puntos que se revisarán: la propuesta de Infantino, retirada con rapidez, de vender una participación permanente en los derechos del torneo a inversores privados encabezados por Joshua Kushner; el pago a las 211 federaciones miembro de la FIFA con cargo a sus reservas de 5.000-6.000 millones de dólares; los procedimientos disciplinarios de la FIFA; y sus estándares de gobernanza.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el alcance y los objetivos previstos de la discusión.

En el núcleo de los cuatro asuntos está el estilo de liderazgo cada vez más ejecutivo y unipersonal de Infantino, que llevó a su propio director de operaciones Kevin Lamour, a calificar la escisión prevista de FIFA Forward Enterprise como “el proyecto de una persona”. La FIFA despidió a Lamour.

Sin embargo, no está claro si la mayoría de las 211 federaciones quiere votar para sacar a un presidente que les ha enviado varios millones de dólares adicionales procedentes de la FIFA, una entidad sin fines de lucro bajo la legislación suiza que, en la práctica, ellas mismas poseen.

La FIFA propone más dinero para las federaciones miembro

Las elecciones presidenciales de la FIFA se programan desde 2007 en el año posterior a un Mundial masculino.

El calendario permite que los presidentes en funciones impulsen un bono con ingresos del Mundial, que en tiempos de Joseph Blatter era de 250.000 dólares, durante el periodo oficial de elecciones. Para la elección de la FIFA de 2027, el periodo oficial comenzó en abril de este año en el Congreso celebrado en Vancouver.

En el consejo del jueves, se espera que Infantino proponga que cada uno de los 211 miembros reciba 15 millones de dólares adicionales en el ciclo comercial 2027-2030, además de los 10 millones ya prometidos.

Esa oferta parece contrarrestar la propuesta de la UEFA y sus aliados, presentada el mes pasado, de que la FIFA podría permitirse entregar a cada miembro un pago único de 10 millones de dólares con cargo a las reservas de efectivo. La oferta respaldada por la UEFA se planteó en el contexto de sostener que la FIFA no tenía necesidad de recaudar 4.200 millones de dólares de inversores privados a cambio de una participación permanente del 20% en la filial FFE, que gestionaría los derechos comerciales de todos los Mundiales y Mundiales de Clubes.

Esos 4.200 millones de dólares habrían financiado la oferta de Infantino en julio de 20 millones de dólares para cada federación miembro que aprobara el plan de venta antes de un plazo de mediados de septiembre.

La UEFA presentó solicitudes ante tribunales en Estados Unidos en agosto para pedir autorización para obtener pruebas de la FIFA y de la firma de inversión de Kushner, con vistas a una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza. Los abogados de la UEFA sostienen que los 4.200 millones de dólares podrían ser “un precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”.

La FIFA pidió a los tribunales de Estados Unidos que rechazaran las solicitudes de obtención de pruebas y acusó a la UEFA de llevar a cabo una “campaña de difamación”.

El premio de paz de la FIFA a Trump también figura en el orden del día

El cómo y el porqué de que Infantino creara un premio de paz y se lo entregara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sorteo del Mundial el pasado diciembre en Washington, forma parte de quejas formales de la federación noruega de fútbol ante los responsables de ética y gobernanza de la FIFA.

También es un punto adicional en el orden del día del jueves, que, según informaron medios alemanes, se incluyó a petición del miembro del Consejo de la FIFA y presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf.

Los vínculos de Infantino con Trump, y los posibles conflictos de interés, también alimentaron el escrutinio sobre decisiones disciplinarias de la FIFA en el Mundial que permitieron que el astro portugués Cristiano Ronaldo y el delantero estadounidense Folarin Balogun siguieran jugando después de expulsiones.

Un tercer caso, revelado en reportes de prensa la semana pasada, también planteó dudas sobre cómo Congo, cuya federación de fútbol mantiene estrechos vínculos con Infantino, no fue sancionado pese a que el arquero Lionel Mpasi no era elegible para cuatro partidos de clasificación que disputó.

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FUENTE: AP