Infantino habla en la ONU y proclama un éxito el Mundial de Norteamérica

El presidente de la FIFA Gianni Infantino previo a la semifinal del Mundial entre Francia y España, el martes 14 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

Infantino habló el viernes en las Naciones Unidas como parte de una sesión sobre cómo el fútbol puede ser un catalizador para la salud mental de los jóvenes. Llevó al escenario uno de los balones oficiales que se utilizarán en la final del Mundial del domingo entre Argentina y España , y lo calificó como “un objeto mágico que tiene el poder de unir al mundo”.

“Lo escuchamos muchas veces, ¿no?, que vivimos en un mundo dividido, que vivimos en un mundo agresivo, que hay tantas cosas que nos dividen, que nos crean problemas”, dijo Infantino. “Pero también sabemos, y si hay una cosa, si hay una cosa que este Mundial nos ha mostrado y nos está mostrando, sabemos que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos dividen”.

Este fue el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y partidos repartidos por Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA ha señalado que los estadios han estado prácticamente llenos en cada uno de los 102 partidos disputados hasta ahora. Quedan dos: el Francia-Inglaterra por el tercer puesto en Miami Gardens, Florida, el sábado, y luego la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

La asistencia total del torneo terminará en algún punto alrededor de los 6,7 millones. Será un récord de un Mundial, pese a las preocupaciones de hace meses de que los altos precios de las entradas y los problemas de inmigración disuadirían a los aficionados de viajar a Norteamérica para los partidos.

“Hemos visto a millones de personas reunirse en el último mes y medio en Estados Unidos, en Canadá y en México, pero en cada rincón del mundo, reuniéndose de manera pacífica, de manera alegre, queriendo pasar tiempo juntos y queriendo celebrar un momento de comunidad”, expresó Infantino. “Este es el mensaje más fuerte de todos y este es el mensaje sobre el que tenemos que construir nuestro futuro: un futuro de comunidad y un futuro de unidad”.

El torneo no ha tenido incidentes de seguridad importantes, algo que algunos temían, pero sí ha estado marcado por incomodidad geopolítica y controversia.

La selección iraní vivió una experiencia tumultuosa: quedó eliminada por poco en la fase de grupos mientras afrontaba lo que, según dijo, eran onerosas restricciones de viaje, en momentos en que su país estaba en guerra con Estados Unidos.

Infantino fue criticado a nivel mundial después de levantar la suspensión por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun tras presiones del presidente Donald Trump.

Y el gobierno británico ha instado a la FIFA a investigar a la selección argentina después de que jugadores posaran con una pancarta que reclamaba soberanía sobre las Islas Malvinas tras su victoria en semifinales contra Inglaterra.

Infantino prometió ante la ONU que él y la FIFA “brindarían todo nuestro apoyo” a las causas de salud mental juvenil, y afirmó que el tema debe tomarse en serio.

Pero señaló estos partidos como ejemplos de cómo el deporte puede ser un puente por encima de barreras lingüísticas, culturales, políticas y de otro tipo.

“En dos días, sabremos si España o Argentina será el campeón del mundo”, dijo Infantino. “Pero lo que ya sabemos, queridos amigos, es que el fútbol no solo es el deporte más popular del mundo, sino que el fútbol definitivamente se ha convertido en ese lenguaje común, ese lenguaje universal que todos hablan porque todos quieren reunirse”.

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FUENTE: AP