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Infantino enfrenta queja ética olímpica tras lobby de Trump por Balogun

GINEBRA (AP) — El presidente de la FIFA Gianni Infantino será remitido a los investigadores de ética olímpica por una posible vulneración de la neutralidad política, informó el miércoles un grupo de derechos humanos, después de que el presidente estadounidense Donald Trump ayudara a bloquear la sanción a un jugador del Mundial.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)
ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) AP

Trump se atribuyó el mérito el lunes por la decisión de la FIFA, sin precedentes en la historia moderna de la Copa del Mundo, de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara el lunes contra Bélgica pese a haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior del equipo. Inspirado por el revuelo, Bélgica ganó 4-1 en Seattle.

El COI cita la neutralidad entre los “principios fundamentales del olimpismo” para organismos deportivos como la FIFA, y tiene jurisdicción sobre Infantino desde que se incorporó en 2020 a su exclusivo grupo de más de 100 miembros invitados.

La ONG deportiva y de derechos humanos FairSquare, con sede en Londres, señaló en un comunicado el miércoles que "presentará una queja ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la reiterada vulneración por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de las normas de neutralidad política”.

El compromiso de presentar una queja formal ante la Comisión de Ética del COI se produjo un día después de que la presidenta del organismo olímpico, Kirsty Coventry, dijera a los periodistas que aún no se había recibido ninguna.

“Obviamente, si lo hacen, lo investigarían”, manifestó Coventry el martes en una conferencia de prensa en línea, al ser consultada sobre la controversia de Balogun, alimentada por las gestiones del gobierno de Trump ante la FIFA e Infantino.

“Sí, evidentemente hemos estado observando cómo se desarrollaba todo”, había expresado antes la presidenta del COI al ser preguntada sobre la interferencia en asuntos de lo que ocurre en el terreno de juego por parte del país coanfitrión del Mundial, que además organizará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Se pidió a la FIFA que comentara sobre la queja ante el COI relacionada con su presidente.

Vínculos Infantino-Trump

Infantino ha forjado estrechos vínculos con Trump desde 2018, cuando Estados Unidos, Canadá y México ganaron una votación para albergar este Mundial.

El dirigente de la FIFA ha sido un visitante habitual de la Casa Blanca desde que asistió a la segunda investidura de Trump en enero de 2025 y dijo en noviembre que “todos deberíamos apoyar” el trabajo del presidente porque era “bastante bueno”.

Infantino creó de manera célebre el Premio de la Paz de la FIFA, entregado a Trump en el sorteo del torneo del Mundial en Washington D.C. el pasado diciembre. Altos funcionarios del fútbol dijeron en privado que la creación del premio de la paz fue una decisión ejecutiva de Infantino.

Caso ético en la FIFA

FairSquare también presentó formalmente una queja ante el comité de ética de la FIFA en diciembre sobre Infantino y la neutralidad política. Esa acción cuenta con el respaldo de la federación noruega de fútbol y de unos 50 miembros del Parlamento Europeo.

La FIFA no ha ofrecido ninguna actualización en los siete meses transcurridos sobre ese caso.

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Vea más cobertura de AP sobre el Mundial aquí

FUENTE: AP

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