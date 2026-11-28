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“Saben como quiero a Sudamérica, es el corazón, es la pasión, es la vida del fútbol”, remarcó el dirigente durante un evento organizado por CONMEBOL el viernes por la noche en un exclusivo club de yatch de Montevideo, Uruguay.

El fútbol sudamericano se ha convertido en un sostén para Infantino en medio de la tormenta que se desató a mediados de este año cuando el presidente de FIFA intentó ceder a un grupo inversor privado los derechos de explotación de los mundiales, plan del cual desistió en medio de una fuerte reacción en contra.

La semana pasada, el consejo de la CONMEBOL ratificó su respaldo a la reelección de Infantino tras confirmarse que tendrá como contendientes al exfutbolista y directivo japonés Kohzo Tashima y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023, Philippe Diallo.

El abogado suizo-italiano de 56 años, quien se convirtió en la máxima autoridad del fútbol mundial en 2016, buscará extender su mandato hasta 2031 en una votación de las 211 federaciones miembro de la FIFA el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

Elogios al Centenario Infantino, que presenciará este sábado la final de la Copa Libertadores en el mítico estadio Centenario de Montevideo, ratificó el respaldo a ese coliseo como sede del partido inaugural del Mundial 2030 a pesar de que deberá someterse a una ambiciosa obra de remodelación para ampliar su capacidad y cumplir con los estándares de FIFA.

“Para mí como presidente de FIFA es un orgullo y un honor haber participado en la decisión de que el primer partido del Mundial del centenario se va a celebrar en el estadio Centenario”, dijo Infantino. En ese estadio se disputó la primera Copa del Mundo de la historia en 1930 que ganó Uruguay.

“Quizás hay estadios de más lujo, más grandes. (Pero) el primero es el primero…El primero es Uruguay, se jugó la primera final, el primer campeón es Uruguay. Eso no tenemos que olvidarlo, hay que celebrarlo”, concluyó Infantino. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP aquí FUENTE: AP