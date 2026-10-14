Inesperados cortes de energía eléctrica afectan a varias ciudades de Ecuador en medio de estiaje

Rememorando una crisis energética que dos años atrás derivó en racionamientos de luz de hasta 14 horas , Enrique Sáenz, un comerciante de repuestos de vehículos, fue sorprendido durante la mañana por la suspensión del servicio eléctrico en su residencia situada en el norte de Quito.

“El corte fue imprevisto y no tengo luz, cómo voy a trabajar”, se quejó Sáenz en declaraciones a The Associated Press. “El gobierno había indicado que no iba a haber cortes, pero veo que sí hay y debe haber mayor transparencia para organizarnos”.

Reportes de ciudadanos se multiplicaron en redes sociales sobre la ausencia del servicio en otras ciudades como Guayaquil, Durán, Ambato y Cuenca. La AP pudo constatar que en otro barrio del norte de la capital los semáforos se apagaron.

Desde la ciudad de Ambato, 112 kilómetros al sur de Quito, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró durante una entrevista con una radio local que “tenemos una situación climática muy dura” que afecta a la costa y a la zona andina en medio de un estiaje por la fuerte caída del caudal de agua en ríos, lagos y acuíferos.

Eso “fuerza a que tengamos mayores mantenimientos” en las redes de transmisión y distribución en los próximos días, dijo el mandatario sin referirse a los repentinos cortes de luz de la jornada. Días antes, Noboa aseguró a una radio de Guayaquil que “ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”.

La AP solicitó un pronunciamiento a la oficina de prensa del ministerio de Energía, pero no obtuvo respuesta.

El periodo de estiaje en Ecuador, que se presenta en los últimos meses del año, se agudiza con la presencia de El Niño, fenómeno marcado por intensas lluvias en el litoral y sequías en la zona austral, donde se asientan las centrales de generación hidroeléctrica.

Ecuador tiene una demanda eléctrica diaria de alrededor de 4.500 megavatios que aumenta a 5.500 en horas de mayor consumo, y registra un déficit de poco más de 1.000 megavatios.

Más de un centenar de empresas de consumo de alto y medio voltaje deben desconectarse del sistema eléctrico nacional durante tres días a la semana como parte de una medida gubernamental para reducir el consumo, lo que ha generado críticas desde los gremios, que advierten de afectaciones al sector productivo.

FUENTE: AP