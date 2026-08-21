Indonesia prohíbe quemas abiertas mientras humo llega a Malasia

Personas en medio de la neblina en Pontianak, Kalimantan Occidental, Indonesia, el 21 de agosto del 2026. (AP foto/Stefanus Taman) AP

Los incendios se concentran en Borneo, la tercera isla más grande del mundo, compartida por Indonesia, Malasia y Brunéi. Indonesia ocupa cerca de tres cuartas partes de la isla, donde el Ministerio de Silvicultura del país registró más de 5.000 zonas afectadas.

Los fuegos han cubierto partes de Kalimantan con una bruma sofocante, reduciendo la visibilidad a apenas entre 1 y 10 metros en algunas zonas, según reportes de medios locales. El humo ha contribuido a accidentes de tránsito y retrasó varios vuelos.

Imágenes de televisión mostraron carreteras, edificios e instalaciones públicas ocultos por el humo, y a conductores obligados a circular con las luces encendidas durante el día. Se vio a residentes, incluidos escolares, usando mascarillas mientras caminaban al aire libre.

El fenómeno climático El Niño y una prolongada temporada seca han alimentado los incendios, generando un humo denso que cruzó hacia Malasia, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia.

El estado oriental malasio de Sarawak ha estado entre los más afectados. El gobierno de Sarawak informó que un distrito registró el viernes una calidad del aire “muy insalubre”, mientras otros ocho presentaron niveles insalubres, lo que llevó al cierre de casi 600 escuelas y afectó a unos 200.000 estudiantes.

En Borneo, el jefe de la Policía de Kalimantan Central, Iwan Kurniawan, señaló que 12 sospechosos han sido detenidos vinculados con presuntos incendios y desmonte ilegal de tierras durante la última semana.

“Cada incidente de incendio forestal y de tierras en Kalimantan Central se investiga” declaró Kurniawan agregando que las autoridades trabajaban para determinar las causas de los fuegos e identificar a los responsables.

El ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni, quien visitó el miércoles zonas afectadas por incendios cerca de la capital provincial, Palangka Raya, prometió medidas estrictas contra los infractores.

“Sean quienes sean, grandes o pequeños, sin excepción, cualquiera que destruya la naturaleza y los bosques enfrentará una estricta acción legal”, advirtió Antoni.

Las redes sociales se inundaron de quejas de residentes que describían dificultades para respirar y temores de enfermar.

En total, el Ministerio de Silvicultura de Indonesia detectó 11.908 zonas afectadas en todo el país en las 24 horas previas, frente a 6.352 del día anterior.

La plataforma de monitoreo forestal Nusantara Atlas indicó que solo en julio se quemaron alrededor de 182.000 hectáreas, casi el doble del área calcinada durante la primera mitad del año. El total de superficie quemada este año ha alcanzado unas 285.000 hectáreas.

Indonesia sufre con regularidad bruma transfronteriza durante temporadas severas de incendios, en particular cuando arden turberas en Sumatra y Kalimantan. Las autoridades sostienen que los incendios a menudo se inician de forma ilegal para despejar tierras destinadas a plantaciones o a la agricultura, cubriendo periódicamente partes del sudeste asiático con humo peligroso.

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Contribuyeron a esta nota las corresponsales Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia y Edna Tarigan en Yakarta, Indonesia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP