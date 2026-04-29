Indonesia insta a redes sociales a revelar cuántas cuentas cerraron de menores de 16 años

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia, Meutya Hafid, concede una entrevista a The Associated Press el miércoles 29 de abril de 2026, en Yakarta, Indonesia. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

“Seguiremos insistiendo en que el mero cumplimiento no es suficiente; también debemos informar las cifras al público en aras de la transparencia”, expresó la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid.

Indonesia comenzó a aplicar una nueva regulación gubernamental a finales de marzo que prohíbe que los menores de 16 años accedan a plataformas digitales que podrían exponerlos a pornografía, ciberacoso, estafas en línea y adicción.

Hafid señaló que los jóvenes en Indonesia pasan hasta ocho horas al día en internet.

No todas las redes sociales y plataformas digitales cumplieron de inmediato con la regulación, que afecta a unos 70 millones de niños y jóvenes en el país asiático.

TikTok se convirtió en la primera plataforma en reportar avances medibles en el cumplimiento cuando indicó que desactivó 1,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años.

El hecho de que el país tenga una enorme población probablemente “explica la reticencia de las plataformas a acelerar el cumplimiento de esta regulación”, manifestó Hafid.

Siete de las ocho plataformas clasificadas como de alto riesgo, incluidas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X y Bigo Live, se han comprometido a restringir el acceso de los menores a sus servicios.

Sólo Roblox, la plataforma de videojuegos, aún no ha aceptado bloquear el acceso a menores de 16 años. La empresa no respondió de momento a las solicitudes de comentarios que le hizo The Associated Press.

YouTube anunció su compromiso de restringir el acceso a usuarios más jóvenes tres semanas después de que entraran en vigor las restricciones, pero todavía no ha especificado cuántas cuentas pertenecientes a menores fueron identificadas y suspendidas.

“Seguimos centrados en proteger a la comunidad y continuaremos trabajando estrechamente con el gobierno de Indonesia para apoyar un futuro digital seguro para la próxima generación”, declaró un portavoz de YouTube en un comunicado.

Las restricciones al acceso de menores de 16 años a las redes sociales comenzaron por primera vez en diciembre en Australia, donde las empresas de las mismas revocaron el acceso a unas 4,7 millones de cuentas que se determinó pertenecían a menores.

Indonesia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en seguir ese ejemplo.

Algunos otros países —incluidos España, Francia y el Reino Unido— también están adoptando o sopesando medidas para restringir el acceso de los menores a las redes sociales, en medio de una creciente preocupación por el daño que podrían estar sufriendo debido a la exposición allí a contenido no regulado.

Hafid considera que aún existen desafíos para implementar la regulación, y el gobierno de Indonesia ha dicho que permitiría que las plataformas determinen sus propios métodos de verificación de cuentas.

“Entendemos que la tecnología seguirá evolucionando rápidamente. Sin embargo, la plataforma es responsable de determinar la mejor y más adecuada tecnología para sus necesidades”, sostuvo Hafid.

Los críticos han destacado los retos prácticos de hacer cumplir la norma. La verificación fiable de la edad a menudo requiere recopilar datos personales delicados, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Algunos niños encontrarán la manera de usar una identificación falsa, como por ejemplo utilizar la cuenta de sus padres, advirtió Nenden Sekar Arum, directora ejecutiva de la Southeast Asia Freedom of Expression Network, o SAFEnet, un grupo que aboga por los derechos digitales.

Arum explicó que, debido a eso, el gobierno necesita supervisar los métodos de verificación de identidad de los usuarios que emplea cada plataforma, con el fin de garantizar un cumplimiento constante.

“El problema central no es la presencia de niños en el espacio digital, sino cómo ese espacio digital es configurado como un ecosistema seguro. Y cómo garantizar que quienes realmente están haciendo que ese ecosistema se torne dañino rindan cuentas. Eso es lo que debe abordarse”, expresó Arum.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP