Indonesia incauta más de 2 toneladas de drogas en el mar y detiene a 10 birmanos

La operación fue realizada el lunes por un equipo especial conjunto de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia, funcionarios de aduanas y la policía de las islas Riau después de que las autoridades recibieran información de inteligencia sobre una embarcación que presuntamente transportaba narcóticos desde el estado malasio de Sarawak hacia aguas indonesias, explicó Roy Hardi Siahaan, director de aplicación de la ley de la Agencia Nacional de Narcóticos.

Indonesia es un importante centro del tráfico de drogas del sudeste asiático pese a tener estrictas leyes antidroga, y en ocasiones los contrabandistas condenados son ejecutados por un pelotón de fusilamiento.

Siahaan indicó que las autoridades interceptaron el MV Ocean Porter, con bandera de Tanzania, en aguas frente a Tanjung Parit, en el distrito de Bengkalis, provincia de Riau, y lo remolcaron a una base de operaciones aduaneras en la isla de Batam, junto a Singapur, para su inspección. Los investigadores creen que la embarcación operó anteriormente como el MV Rain Maker, y que alteró su identidad para evadir la detección.

Señaló que los investigadores hallaron aproximadamente 2,6 toneladas de metanfetamina líquida ocultas dentro de ocho tambores y en los tanques de agua del buque, y describió la incautación como “una de las mayores operaciones antidroga en Indonesia este año”. En una conferencia de prensa en un puerto de Batam, las autoridades exhibieron a los 10 tripulantes, todos ciudadanos de Myanmar, con grilletes.

“La tripulación y las pruebas siguen bajo una investigación intensiva mientras las autoridades trabajan para identificar y desmantelar la red internacional de tráfico detrás del cargamento”, afirmó.

La incautación del lunes se produjo menos de dos semanas después de que las autoridades interceptaran el MV King Sun frente a la isla de Bintan y confiscaran 1,3 toneladas de ketamina, en una de las mayores incautaciones de narcóticos de Indonesia. Ocho tripulantes, incluidos siete ciudadanos de Myanmar y un ciudadano taiwanés, fueron detenidos en esa operación, que se produjo tras una investigación multinacional de inteligencia de tres meses en la que participaron autoridades tailandesas.

Siahaan manifestó que su agencia ha advertido que la extensa línea costera de Indonesia y su proximidad a importantes rutas marítimas regionales hacen que sus fronteras marítimas sean vulnerables al contrabando transnacional de drogas. Añadió que las agencias militares y de seguridad seguirán con operaciones conjuntas para desarticular redes internacionales de tráfico que operan en aguas del sudeste asiático.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identifica a Indonesia como un importante centro de contrabando de drogas, impulsado en parte por organizaciones internacionales que apuntan a su vasta población joven.

El año pasado, las autoridades indonesias arrestaron a 285 personas sospechosas de tráfico de drogas, incluidas 29 mujeres y siete extranjeros, e incautaron más de media tonelada de narcóticos durante una ofensiva de dos meses.

Unas 530 personas, incluidos 90 extranjeros, están en el corredor de la muerte en Indonesia, en su mayoría por delitos relacionados con drogas, según muestran datos del Ministerio de Inmigración y Correcciones. Las últimas ejecuciones en Indonesia, de un indonesio y tres extranjeros, se llevaron a cabo en julio de 2016.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP