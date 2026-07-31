Indonesia arresta a piloto de Malaysia Airlines por contrabandear drogas

El ciudadano malasio de 39 años, identificado solo por sus iniciales, MS, también presuntamente estaba de servicio bajo los efectos de narcóticos, indicó Eko Hadi Santoso, director de delitos de narcóticos de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

El caso se descubrió a última hora del martes, cuando agentes de aduanas que inspeccionaban equipaje en la terminal de llegadas internacionales del Aeropuerto Soekarno-Hatta detectaron una maleta sospechosa durante un control con rayos X. Más tarde, el equipaje fue recogido por el sospechoso, a quien la policía identificó como piloto de Malaysian Airlines en el vuelo MH727 de Kuala Lumpur a Yakarta, señaló Santoso.

Explicó que los agentes de aduanas llevaron al piloto y la maleta a una sala de inspección aduanera para un examen más detallado. La policía afirmó que halló 14 paquetes grandes con más de 70.000 pastillas de éxtasis, con un peso total de unos 26 kilogramos (57 libras), junto con un paquete separado de metanfetamina. Los investigadores antidrogas asumieron el caso.

“Ha sido señalado como sospechoso y detenido”, indicó Santoso en una conferencia de prensa conjunta en el aeropuerto el viernes, donde la policía mostró a los reporteros las drogas incautadas al piloto.

“Los investigadores aún están realizando indagaciones adicionales para averiguar quién estaba al mando de la red”, añadió.

Durante el interrogatorio, MS presuntamente dijo a los investigadores que otra persona le había indicado transportar el éxtasis a Yakarta a cambio de 50.000 ringgit malasios (unos 11.700 dólares), según Santoso. Al piloto le dijeron que, tras llegar a Yakarta, recibiría más instrucciones de una persona allí y que las drogas serían recogidas en su hotel por otro individuo.

De acuerdo con Santoso, el piloto admitió haber transportado drogas anteriormente en dos ocasiones. Contó a los investigadores que una vez entregó metanfetamina en Sabah, Malasia, y que después transportó 7 kilogramos (15 libras) de metanfetamina a Yakarta.

El envío más reciente del martes fue interceptado antes de que pudiera ser entregado. Una prueba de drogas aplicada al sospechoso arrojó resultados positivos de metanfetamina, éxtasis y cocaína, indicó Santoso.

El piloto está siendo investigado bajo la ley de narcóticos de Indonesia, que contempla severas penas por traficar grandes cantidades de drogas ilegales, incluida la posibilidad de la pena de muerte. La policía no ha revelado si el sospechoso cuenta con representación legal.

Malaysia Airlines afirmó que estaba cooperando con las autoridades y que había iniciado una revisión interna del incidente.

“Malaysia Airlines desea reiterar que no tolera ningún tipo de ilegalidad y actualmente está llevando a cabo una revisión interna del asunto”, declaró la aerolínea en un comunicado.

Añadió que la seguridad, la protección y la integridad de sus operaciones siguen siendo sus principales prioridades.

Hengky Tomuan Parlindungan Aritonga, jefe de la Oficina de Aduanas del Aeropuerto Soekarno-Hatta, comentó que el caso era inusual porque la operación fue a lo interno del personal de la aviación, que reciben etiquetas de equipaje distintas y cuyo equipaje se maneja por un canal distinto que para los pasajeros.

“En el registro de equipaje en Kuala Lumpur, el equipaje siguió un canal diferente porque la etiqueta de reclamo lo identificaba como equipaje de tripulación”, explicó Aritonga.

Indicó que los investigadores creen que la red de tráfico explotó privilegios especiales que normalmente se conceden a las tripulaciones aéreas en todo el mundo, lo que les permite desplazarse por los aeropuertos bajo procedimientos distintos a los de los pasajeros regulares.

La policía australiana detuvo recientemente a una empleada de aerolínea tailandesa y la acusó de importar más de 1 kilogramo (2,2 libras) de heroína a Melbourne.

La mujer, de 26 años, estaba de servicio a bordo de un vuelo internacional cuando llegó al Aeropuerto de Melbourne el 25 de junio. Fue detenida después de despertar sospechas durante un control de equipaje, informó la Policía Federal Australiana en un comunicado en su sitio web.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP