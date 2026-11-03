India rescata a 20 tripulantes de pesquero iraní secuestrado frente a Somalia

El rescate del Azini se completó el lunes en el mar Arábigo, a más de 3.000 kilómetros (1.865 millas) de Mumbai, indicó el ministro de Defensa de India, Rajnath Singh.

Un funcionario de la Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia dijo a The Associated Press que las fuerzas indias desarmaron a 12 presuntos piratas somalíes, les confiscaron sus teléfonos móviles y los dejaron en libertad. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El funcionario señaló que los sospechosos y dos guardias de seguridad somalíes desembarcaron posteriormente en Bandar Bayla, en el noreste de Somalia. Tres de quienes desembarcaron presentaban heridas leves, pero no precisó si eran sospechosos o guardias, ni cómo se lastimaron.

El ministerio de India afirmó que la operación terminó sin bajas ni heridos. No especificó si ese recuento incluía a todas las personas a bordo o solo a la tripulación rescatada. No estaba claro si la tripulación permaneció en la embarcación o fue trasladada a otro lugar.

La operación incluyó un buque de guerra, una aeronave de vigilancia marítima y comandos de la Infantería de Marina. El ministerio indicó que un avión C-17 de la Fuerza Aérea de India lanzó por aire comandos adicionales.

El Azini fue secuestrado el 29 de octubre entre Bandar Bayla y Hafun. Un agente de la policía marítima de Puntlandia dijo el domingo que llevaba 21 tripulantes iraníes y dos guardias de seguridad somalíes. No se pudo explicar la diferencia entre esa cifra de tripulación y el número de rescatados reportado por India.

Las fuerzas indias rastrearon la embarcación por mar y aire antes de asegurarla, informó el ministerio. Señaló que existía preocupación de que los piratas pudieran usar el barco como una base flotante para ataques contra buques comerciales.

El funcionario de Puntlandia afirmó que las autoridades regionales se enteraron del rescate solo después de que ya se había llevado a cabo.

El secuestro se produjo tras un resurgimiento de la piratería somalí en el golfo de Adén y el oeste del océano Índico. Para agosto, los piratas habían secuestrado seis embarcaciones comerciales desde abril, algunas lejos de la costa de Somalia. Entre ellas figuraba el petrolero de productos refinados Sibu 1, capturado a unos 252 kilómetros (136 millas náuticas) al este de al-Mukalla, Yemen.

Las autoridades de Puntlandia dijeron en septiembre que los piratas mataron a cinco miembros de la tripulación del petrolero MT Honour 25 antes de que las fuerzas de seguridad lo recuperaran. El petrolero había estado retenido desde abril. Las autoridades indicaron que detuvieron a 16 presuntos piratas.

El repunte de la piratería se suma a los riesgos para el transporte marítimo en una región ya alterada por la guerra de Irán. Los ataques en el estrecho de Ormuz y las amenazas de los rebeldes hutíes de Yemen contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí a través de Bab el-Mandeb han complicado las rutas de transporte de petróleo.

Esas interrupciones han alargado los viajes y elevado los costos de los petroleros. Algunos envíos de petróleo desviados alrededor de África afrontan trayectos de hasta un mes más.

Las patrullas navales internacionales y la mejora de la seguridad marítima han reducido drásticamente la piratería somalí durante la última década, pero los secuestros recientes han reavivado la preocupación por la amenaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP