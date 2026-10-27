India evacúa a decenas de miles de personas mientras se acerca el ciclón Arnab

Personas usan paraguas para protegerse de los fuertes vientos a medida que el ciclón Arnab se acerca a la costa de Andhra Pradesh, en Visakhapatnam, India, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto) AP

El Departamento Meteorológico de India indicó que el ciclón Arnab se fortaleció hasta convertirse en una tormenta ciclónica “muy severa”, y se prevé que toque tierra a lo largo de la costa de Andhra Pradesh el miércoles por la mañana, con vientos fuertes y lluvias intensas.

Según funcionarios de la autoridad estatal de gestión de desastres, las bandas exteriores del ciclón Arnab comenzaron a llegar a partes de la costa de Andhra Pradesh a última hora del martes.

“Existe la posibilidad de que llegue plenamente a la costa entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, hora local”, indicó Prakhar Jain, un alto funcionario de gestión de desastres en Andhra Pradesh. Añadió que se esperaban lluvias “fuertes a muy fuertes” en varios distritos bajo la influencia del ciclón.

Las autoridades pusieron en alerta máxima a todos los distritos costeros del estado y comenzaron a evacuar a la población de zonas bajas y propensas a inundaciones antes del impacto previsto. También cancelaron algunos servicios de tren, ya que las lluvias intensas y los vientos con ráfagas ya habían empezado a azotar partes de la costa, indicaron funcionarios. Al menos 89.000 personas han sido evacuadas hasta ahora en Andhra Pradesh, según un comunicado oficial.

La autoridad estatal de gestión de desastres informó que más de 12 millones de personas viven a lo largo de la trayectoria prevista del ciclón.

Jain dijo que el ciclón se desplazaba a unos 20 km/h (12 mph).

Es probable que se registren “lluvias extremadamente intensas y vientos fuertes con ráfagas” en partes de la región costera el martes y el miércoles, explicó. Los funcionarios advirtieron que vientos de hasta 140 km/h (87 mph) podrían acompañar a la tormenta en el momento de tocar tierra.

Las autoridades habilitaron más de 2.000 refugios para ciclones en 20 distritos, y se enviaron alertas de emergencia a los teléfonos móviles de millones de residentes, dijo Jain, según la agencia de noticias Press Trust of India. Más de 30.000 embarcaciones pesqueras fueron aseguradas a lo largo de la costa, y se desplegaron cerca de 1.100 equipos médicos en las zonas afectadas para brindar asistencia de emergencia, agregó.

En el vecino estado de Odisha, los funcionarios planeaban evacuar a unas 48.000 personas de áreas que probablemente se verían afectadas por la tormenta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP