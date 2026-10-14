India encarcela 5 días a líderes del movimiento Cucaracha tras escalar barricadas en una protesta

ARCHIVO -Saurav Das, vocero del Partido Janta Cucharacha, en el centro, mira mientras el también vocero Ashutosh Ranka, a la derecha, estrecha la mano del ministro indio de Salud, J.P. Nadda, en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, India, el 25 de julio de 2026 tras la renuncia del ministro indio de Educación. (AP Foto, Archivo) AP

Ashutosh Ranka y Saurav Das figuraban entre cerca de una docena de personas detenidas por la policía el martes después de que treparon por encima de las barricadas para ingresar al recinto de Jantar Mantar, un observatorio histórico en el centro de Nueva Delhi y escenario tradicional de protestas.

La policía indicó esta semana que el sitio ya no era un lugar oficial para protestas y acusó a Das y a Ranka de allanamiento y de desobedecer órdenes de prohibición.

Las detenciones se producen tras una amplia ofensiva policial durante el fin de semana destinada a impedir que muchos indios, en su mayoría jóvenes, se reunieran en Nueva Delhi para exigir la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar. La policía detuvo brevemente a miles de manifestantes.

Rahul Gandhi, líder de la oposición, escribió en X en una publicación en la que condenó las detenciones como “un acto de cobardía”: “Jantar Mantar pertenece al pueblo de India. Lo recuperaremos”.

Las protestas se han intensificado por una revisión nacional aún por concluir de los padrones electorales, que ha eliminado más de 130 millones de nombres desde el año pasado. Los críticos sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas y podría privar del derecho al voto a millones de electores habilitados.

La Comisión Electoral y el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, afirman que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

Abhijeet Dipke, fundador del movimiento Cucaracha, criticó a Modi en una publicación en X.

“Si estás tan decidido a aplastar la disidencia, ten el valor de declarar oficialmente un Estado de Emergencia en lugar de esconderte detrás de estas tácticas cobardes”, escribió Dipke.

El movimiento Cucaracha comenzó como una campaña satírica en internet este verano después de que el presidente de la Corte Suprema de India comparara a los jóvenes desempleados con insectos. Muchos jóvenes indios asumieron el comentario y adoptaron a la cucaracha como símbolo de resiliencia.

Las protestas encabezadas por el grupo forzaron la renuncia del ministro de Educación de Modi en julio, un revés poco común para el primer ministro, que lleva más de 12 años en el poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP