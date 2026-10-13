Indagan presunto uso de aviones militares por exesposa de Petro para trasladar ilícitos a Venezuela

La indagación previa —un paso anterior a la apertura de una investigación formal— nace a partir de las denuncias de la exconsejera del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), Eva Ferrer, publicadas la semana pasada en la Revista Semana en las que asegura que la exesposa de Petro habría movido supuestamente droga hacia Venezuela y retornado dinero a Colombia.

“Parece que hay fotos con Verónica (Alcocer) descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”, afirmó Ferrer en la entrevista, sin mostrar pruebas.

La exasesora agregó que Alcocer habría trasladado desde Venezuela hacia Colombia en esos vuelos aproximadamente 2,5 millones de dólares que habrían sido usados para costear campañas políticas.

Alcocer ha negado estar involucrada en irregularidaeds, luego de que se filtraran a la prensa en agosto audios de Ferrer en los que relataba posibles hechos de corrupción. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre las recientes denuncias.

Petro defendió el martes en la red social X a Alcocer, de quien asegura ya no es pareja, advirtiendo que fue víctima de “una afirmación sin sustento”, por lo que anunció denuncias contra la revista.

La Procuraduría, encargada de las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos, detalló en un comunicado que la indagación busca identificar posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y practicar pruebas.

Además, llamó a declarar por presuntos actos de corrupción a Ferrer y otros cinco exfuncionarios del gobierno de Petro, incluida la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

El presidente conservador Abelardo de la Espriella, opositor a Petro, ordenó el viernes investigar el presunto transporte de drogas y dinero en aeronaves estatales, tras las denuncias publicadas por el medio de comunicación local.

“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, afirmó De la Espriella en X.

El mandatario también solicitó “tomar nota” de la denuncia a la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y las autoridades de Estados Unidos, para investigar según su competencia.

Alcocer fue sancionada el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de la “red de apoyo” de Petro, también sancionado y a quien el gobierno de Donald Trump señaló de participar en el tráfico global de drogas, sin mostrar pruebas.

Petro se ha defendido de los señalamientos e indicado que Alcocer fue sancionada injustamente, lo que afectó el acceso al sistema financiero e impidió que tomara regularmente vuelos para ver a sus hijos en Colombia.

FUENTE: AP