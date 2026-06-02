Incluso sin Sinner, Italia tiene tres hombres en cuartos de final de Roland Garros

Matteo Berrettini, de Italia, reacciona durante el partido de tenis de la cuarta ronda contra Juan Manuel Cerúndolo, de Argentina, en el Abierto de Francia en París, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

Aun así, tres italianos han alcanzado los cuartos de final este año por primera vez: Matteo Berrettini jugará contra Matteo Arnaldi en la sesión nocturna del miércoles —lo que garantiza al menos a un italiano en las semifinales— y Flavio Cobolli se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime en otro duelo de cuartos en la misma mitad del cuadro.

Cobolli nunca había ganado un partido en una cancha central en un Grand Slam hasta que venció al estadounidense Learner Tien en sets corridos en la tercera ronda en Roland Garros. Pero ya había aprendido a jugar bajo los grandes reflectores en noviembre, cuando ganó el punto decisivo para el tercer título consecutivo de Italia en la Copa Davis , en casa, en Bolonia.

“La Copa Davis me ayudó a manejar la presión en partidos en los que hay mucho en juego”, comentó Cobolli.

Italia celebra su Día Nacional el martes y Simone Bolelli y Andrea Vavassorri disputaban un partido de cuartos de final de dobles en París. Luego, el miércoles, además de los encuentros individuales Berrettini-Arnaldi y Cobolli-Auger-Aliassime, Sara Errani y Vavassori jugarán las semifinales de dobles mixtos.

“Esto simplemente demuestra que el tenis italiano es duro”, señaló el campeón del Abierto de Francia de 1989, Michael Chang, quien entrena a Tien. “Poder ganar la Copa Davis incluso cuando Jannik no está jugando, la profundidad que tienen allí es enorme”.

Chang fue testigo recientemente del auge del tenis en el país durante el Abierto de Italia.

Fuera del Foro Itálico, todo el mundo está jugando tenis”, dijo Chang.

Cobolli también fue futbolista

Cobolli, de 24 años, era un futbolista talentoso y formó parte de las categorías juveniles de la Roma hasta que decidió enfocarse de tiempo completo en el tenis.

Aún prefiere ver fútbol antes que tenis, y fue a ver el último partido de la temporada de la Serie A de la Roma en el “Roma Club Parigi” la noche anterior a su debut en París.

“Jugué con muchos chicos que ahora lo están haciendo bastante bien, como (el lateral del Arsenal Riccardo) Calafiori, (el mediocampista del Watford Edoardo) Bove, (el extremo del Atalanta Nicola) Zalewski, (el extremo de la Lazio Matteo) Cancellieri”, contó Cobolli. “Estábamos en el mismo equipo y tenemos una buena relación. Si gano un buen partido, me escriben, y lo mismo con ellos”.

Cobolli proviene del mismo club de tenis en Roma donde jugó el campeón del Abierto de Francia de 1976, Adriano Panatta, el Tennis Club Parioli, y Panatta ha sido invitado a entregar el trofeo de individuales masculinos el domingo para reconocer el 50mo aniversario de su título.

Cobolli, 14to del ranking, podría quedar entre los cinco primeros del mundo, si gana el título.

La introspección de Berrettini

Antes de que Sinner irrumpiera en la escena, Berrettini marcaba el camino cuando en Wimbledon en 2021 se convirtió en el primer italiano en llegar a una final de individuales de un Grand Slam desde Panatta.

Apodado “El Martillo” por su gran saque, la mejor superficie de Berrettini es el césped.

Pero un año después de perder la final ante Djokovic en el All England Club, Berrettini se retiró de Wimbledon tras dar positivo por COVID-19, pocos días después de ganar el título en Queen’s Club.

Berrettini ha estado plagado de lesiones durante los últimos cinco años y ni siquiera había jugado el Abierto de Francia desde su memorable temporada de 2021.

Cuando Berrettini perdió en la segunda ronda de un torneo Challenger —las ligas menores del tenis— justo antes de llegar a París, dio un paseo tras la derrota en Valencia, España, e hizo balance de su vida.

“Vi a gente saliendo de oficinas y a padres llevando a sus hijos a casa desde la escuela y pensé: ‘Hay un mundo más allá del (tenis)’. A veces hace falta perspectiva. Personas como Sinner, que ganan todo el tiempo, son realmente únicas. El resto de nosotros necesitamos algunas derrotas de vez en cuando para redescubrir la energía necesaria. Si todo saliera bien todo el tiempo, entonces yo sería el número 1”.

El ranking de Berrettini cayó hasta el puesto 105 al llegar al Abierto de Francia.

Arnaldi, el hombre maratón

Arnaldi, 104 del ranking, ha jugado 18 sets en sus cuatro partidos hasta ahora y ganó dos encuentros consecutivos a cinco sets. Su total de 17 horas y 42 minutos en cancha para alcanzar los cuartos de final superó con facilidad el récord del Abierto de Francia de 15 horas y 44 minutos establecido por Nicklas Kulti en 1992.

Arnaldi perdió ocho de sus primeros 10 partidos este año antes de encadenar siete victorias seguidas sobre arcilla —cuatro de ellas en sets decisivos— entre un Challenger en Cagliari y las dos primeras rondas del Abierto de Madrid.

Arnaldi alcanzó el mejor ranking de su carrera, el puesto 30, en 2024, antes de sufrir el año pasado por una lesión en el pie derecho.

“En Cagliari empecé a recuperar mi confianza”, expresó Arnaldi, “y eso es lo que ha marcado la diferencia”.

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El periodista deportivo de AP Jerome Pugmire contribuyó a este despacho.

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FUENTE: AP