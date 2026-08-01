Incendios en Europa: 200.000 franceses vuelven a casa pero nuevos fuegos obligan a miles a huir

La luz se cuela por un bosque calcinado cerca de Ares, en el suroeste de Francia, el 30 de julio de 2026. (AP Foto/Baz Ratner) AP

En la región mediterránea de Var, un incendio que se creía que había dejado de avanzar se propagó a toda velocidad y arrasó 10 kilómetros cuadrados (4 millas cuadradas) en seis horas el viernes, “más rápido que un caballo al galope”, indicó la prefectura.

Los movimientos opuestos —las vueltas masivas en la región francesa de Gironda, los nuevos desplazamientos en Var y las evacuaciones en barco desde un balneario griego— subrayaron lo rápido que pueden revertirse días de avances en las labores de extinción.

En su punto álgido, el fuego obligó, solo en Francia y en España, a unas 330.000 personas a abandonar viviendas y lugares de vacaciones, poniendo al límite a bomberos, aeronaves y servicios de emergencia en crisis simultáneas.

Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, con un aumento de las temperaturas de más del doble del promedio mundial desde la década de 1980, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea. Las olas de calor y las sequías prolongadas resecan la vegetación, lo que permite que el fuego avance más rápido y arda con mayor intensidad.

El incendio de Gironda ha quemado 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosque de pinos al oeste de Burdeos, un área que tiene cuatro veces el tamaño de la capital, París.

Los bomberos dijeron que el sábado seguía contenido dentro de ese perímetro. Pero no se ha declarado “controlado” —el punto en el que se determina que ya no avanza— y persistían sectores activos y focos calientes ocultos.

Varias comunidades de la prefectura siguen en gran medida vacías. Las autoridades mantuvieron la acomodada y boscosa península de Cap Ferret mayormente desalojada debido a un foco que podría reactivarse, amenazando el limitado acceso por carretera y dejando atrapados a residentes y turistas.

“Hoy, el incendio todavía no está controlado. Está contenido”, dijo a reporteros el teniente coronel Eric Pitault.

Los equipos realizaron quemas tácticas durante la noche, consumiendo deliberadamente vegetación por delante de los sectores activos para dejar al incendio principal sin combustible. Aun así, se enfrentaban a unos 240 kilómetros (149 millas) de frentes donde el calor puede permanecer enterrado bajo tierra y volver a estallar.

El impacto del incendio se extendió más allá de la gente y las propiedades. Allain Bougrain-Dubourg, presidente de la Liga para la Protección de las Aves de Francia, dijo en declaraciones a la emisora de radio RMC que los animales afectados ya se contaban por millones.

El fuego vuelve a rugir en el sur de Francia

En Var, un incendio declarado como controlado a principios de semana volvió a avanzar a toda velocidad por las colinas en cuestión de horas el viernes. El prefecto del la región, Simon Babre, manifestó que la situación “desafía toda lógica”.

La reactivación demostró lo abruptamente que pueden desaparecer las aparentes mejoras: un fuego considerado “controlado” a principios de semana consumió otras 1.250 hectáreas en apenas unas horas.

Las líneas defensivas que protegían a las comunidades vulnerables resistieron durante la noche y no se quemó más adicional, dijo Babre a medios franceses el sábado.

Pero el incendio seguía activo. Unas 2.500 personas seguían desalojadas y 1.300 bomberos trabajaban sobre el terreno.

Veinte departamentos franceses estaban bajo una alerta naranja por calor el sábado, principalmente en el este y el sureste del país. Se esperaban temperaturas de 35º a 39º C (95º a 102º F) alrededor del Mediterráneo, y ocho regiones enfrentaban riesgo alto de incendios forestales.

Vientos huracanados azotan un balneario griego

En Grecia, cientos de bomberos luchaban el sábado para proteger Porto Germeno, un popular balneario en el golfo de Corinto, mientras los vientos huracanados empujaban las llamas por la zona costera entre Atenas y Tebas.

El incendio se declaró el viernes cerca de la aldea vecina de Agios Vasileios. Unas 300 personas fueron evacuadas por mar, y las autoridades emitieron varias órdenes adicionales de evacuación el sábado.

Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales del Observatorio Nacional de Atenas, escribió en Facebook que los daños alrededor de Porto Germeno eran “inconcebibles”.

Según sus estimaciones, había entre 40 y 50 kilómetros cuadrados (15 a 19 millas cuadradas) afectados, aunque las autoridades no ofrecieron un dato oficial de superficie quemada.

Los refuerzos elevaron el número de efectivos movilizados a 420 bomberos, incluyendo 20 equipos especializados en incendios forestales, respaldados por 19 aeronaves y 11 helicópteros. Las autoridades locales dijeron que varias viviendas habían sido arrasadas por las llamas, pero no había aún un conteo completo.

Los fuertes vientos seguían avivando las llamas y dificultando las operaciones aéreas. El servicio de bomberos de Grecia indicó que los equipos combatieron 73 incendios el viernes.

La región de Atenas y parte de la cercana Evia estaban el sábado en el nivel más alto de alerta por incendios, y se preveían vientos de hasta 88 km/h (55 mph). Estas condiciones pueden impedir que los medios aéreos realicen descargas de agua.

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Adamson informó desde París. La periodista de The Associated Press Elena Becatoros en Atenas contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP