Incendio en Los Ángeles de 2025 fue causado por chispas de torre eléctrica inactiva, dice reporte

Las chispas en la torre de la compañía Southern California Edison provocaron el incendio apodado Eaton, según el reporte del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Los bomberos tardaron casi un mes en extinguir el incendio, mató a 19 personas de destruyó más de 9.400 viviendas y negocios, además de arrasar 57 kilómetros cuadrados (22 millas cuadradas).

“Tras 18 meses de una revisión exhaustiva de todas las pruebas, junto con expertos eléctricos y metalúrgicos contratados, la investigación concluyó que la causa del incendio forestal se debió a los eventos de arco eléctrico que ocurrieron en la torre fuera de servicio de Southern California Edison (SCE)”, señaló la agencia en un comunicado.

“Hemos tomado en serio nuestro posible papel en el inicio de este incendio desde el principio”, expresó Dunleavy añadiendo que SCE ya había reconocido previamente que “era probable que nuestro equipo estuviera asociado con el origen del incendio Eaton”.

La compañía ha sostenido en demandas presentadas a principios de este año que agencias del condado de Los Ángeles no enviaron a tiempo advertencias de evacuación a residentes del este y el oeste de Altadena. Dieciocho de las 19 personas que murieron en el incendio vivían en el oeste de Altadena.

La empresa también ha alegado que agencias de agua, incluida Pasadena Water and Power, no proporcionaron suficiente agua a medida que el incendio se propagaba, lo que dejó a los bomberos con recursos limitados. El condado de Los Ángeles declinó comentar sobre las más recientes presentaciones judiciales.

La Unidad de Investigación de Incendios Provocados del condado de Los Ángeles realizó la investigación de manera conjunta con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire. Determinó que el arco eléctrico en la torre encendió la maleza seca debajo y que la empresa era responsable de mantener y operar sus líneas y equipos eléctricos “de una manera que minimizara el riesgo de un incendio forestal catastrófico que estos representaban”.

El incendio se originó durante condiciones meteorológicas extremas que incluyeron altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes. Según el reporte, dos “eventos de arco eléctrico” ocurrieron en rápida sucesión, lo que hizo que un material en combustión no identificado cayera desde la torre al suelo. En 12 segundos, se encendieron pasto y matorrales secos y el incendio se desarrolló rápidamente “hasta convertirse en una conflagración que envolvió las zonas de las montañas de San Gabriel, Altadena, Pasadena, Sierra Madre y La Canada Flintridge”, indicó el reporte. Tardó más de dos semanas contener por completo el incendio forestal.

El reporte cita una entrevista con un residente de Pasadena que llamó al 911 el 7 de enero, después de ver llamas al otro lado del cañón desde la ventana trasera de su casa. El reporte indicó que el hombre lo describió “como un incendio de 10 pies por 10 pies (3 metros por 3 metros) en la base de una torre eléctrica de alto voltaje”.

El incendio Eaton ardió al mismo tiempo que el incendio Palisades, el más destructivo en Los Ángeles hasta la fecha y entre los cinco peores en la historia de California. Ese incendio mató a 12 personas y destruyó más de 6.800 viviendas y edificios en Pacific Palisades. El fuego arrasó vecindarios en laderas, destruyendo mansiones con espectaculares vistas al océano.

El hombre acusado de haber provocado el incendio Palisades será juzgado de nuevo este otoño, después de que su primer caso federal terminara en un juicio nulo en junio. Los fiscales dijeron que Jonathan Rinderknecht usó un encendedor para barbacoa el 1 de enero de 2025 para iniciar un incendio que ardió sin ser detectado antes de reavivarse el 7 de enero.

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Taxin reportó desde Santa Ana, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP