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Incendio en hotel causa 9 muertos y 6 heridos en Bengala Occidental, India

NUEVA DELHI (AP) — Un incendio en un hotel de Calcuta en la madrugada del miércoles dejó al menos nueve muertos y seis heridos en la capital del estado indio de Bengala Occidental, informó la policía.

El fuego comenzó alrededor de la 1:45 de la madrugada en un hotel del centro de Calcuta, cerca de la sede del Departamento de Bomberos de Bengala Occidental, reportó la agencia de noticias Press Trust of India.

Cinco camiones de bomberos se movilizaron para controlar el incendio, mientras que policía y equipos de gestión de desastres realizaron operaciones de rescate, agregó el reporte. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento.

Los bomberos tuvieron dificultades para llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores, ya que un humo espeso envolvió el edificio, declaró un agente de policía a la agencia de noticias. El incendio quedó controlado, añadió.

Las autoridades señalaron que su prioridad inmediata era rescatar a cualquiera que siguiera atrapado en el interior e investigar la causa del fuego, que no se conocía de inmediato.

Se ha confirmado la muerte de nueve personas, pero la cifra podría aumentar, indicó la policía a PTI.

Los incendios mortales, a menudo vinculados a fallas eléctricas o explosiones de cilindros de gas, son comunes en India, donde los investigadores han señalado con frecuencia problemas de seguridad y una aplicación insuficiente de las normas contra incendios como factores que contribuyen a la recurrente pérdida de vidas.

Un incendio en un hotel de Tarapith, una localidad de templos en Bengala Occidental, dejó al menos siete muertos y varios heridos graves el lunes.

Al menos 25 personas perdieron la vida en diciembre después de que un incendio arrasara una popular discoteca en el estado occidental de Goa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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