Incendio forestal provoca evacuaciones en algunos suburbios de la ciudad francesa de Burdeos

En las primeras horas del sábado, el prefecto de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, decretó una orden de evacuación que afecta a parte de tres suburbios occidentales de la ciudad, incluido su aeropuerto.
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ARCACHÓN, Francia (AP) — Las autoridades francesas ordenaron el sábado la evacuación de algunos suburbios de Burdeos debido a un enorme y cambiante incendio forestal al oeste de la ciudad famosa por sus vinos.
En las primeras horas del sábado, el prefecto de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, decretó una orden de evacuación que afecta a parte de tres suburbios occidentales de la ciudad, incluido su aeropuerto.
“A medida que el incendio continúa propagándose y pese a los importantes recursos desplegados por los bomberos, la situación requiere la evacuación de los residentes de las zonas afectadas para garantizar su seguridad”, explicó la prefectura en un comunicado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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