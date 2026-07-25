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Incendio forestal provoca evacuaciones en algunos suburbios de la ciudad francesa de Burdeos

ARCACHÓN, Francia (AP) — Las autoridades francesas ordenaron el sábado la evacuación de algunos suburbios de Burdeos debido a un enorme y cambiante incendio forestal al oeste de la ciudad famosa por sus vinos.

Bomberos rocían agua en un bosque en llamas en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Caroline Blumberg)
Bomberos rocían agua en un bosque en llamas en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Caroline Blumberg) AP

En las primeras horas del sábado, el prefecto de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, decretó una orden de evacuación que afecta a parte de tres suburbios occidentales de la ciudad, incluido su aeropuerto.

“A medida que el incendio continúa propagándose y pese a los importantes recursos desplegados por los bomberos, la situación requiere la evacuación de los residentes de las zonas afectadas para garantizar su seguridad”, explicó la prefectura en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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