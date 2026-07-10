Incendio forestal en el sur de España deja 12 muertos en medio de elevadas temperaturas

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Varios de los fallecidos por el incendio de Los Gallardos en Almería fueron hallados dentro de vehículos calcinados, según reportaron medios locales. Unos 150 bomberos combatían las llamas. Las autoridades no han confirmado la causa del fuego.

La unidad militar de emergencias de España, que se despliega en grandes emergencias, tenía previsto sumarse a las labores para combatir el fuego en las próximas horas.

Las autoridades regionales señalaron que el incendio ha sido el más mortífero que la región ha registrado hasta la fecha.

“Con el alma encogida y rotos de dolor”, escribió el líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la red social X.

FUENTE: AP

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