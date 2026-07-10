americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Incendio forestal en el sur de España deja 12 muertos en medio de elevadas temperaturas

MADRID (AP) — Un incendio forestal en el sur de España dejó 12 muertos en medio de crecientes temperaturas en gran parte del país, informaron autoridades el viernes.

Varios de los fallecidos por el incendio de Los Gallardos en Almería fueron hallados dentro de vehículos calcinados, según reportaron medios locales. Unos 150 bomberos combatían las llamas. Las autoridades no han confirmado la causa del fuego.

La unidad militar de emergencias de España, que se despliega en grandes emergencias, tenía previsto sumarse a las labores para combatir el fuego en las próximas horas.

Las autoridades regionales señalaron que el incendio ha sido el más mortífero que la región ha registrado hasta la fecha.

“Con el alma encogida y rotos de dolor”, escribió el líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la red social X.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter