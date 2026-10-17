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Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos

DACA, Bangladesh (AP) — El fuego devoró un complejo turístico de playa en el sureste de Bangladesh el sábado y dejó 10 muertos y cuatro heridos, informó un funcionario.

El incendio se desató en Tuptup Resto and Resort, en Inani, en el distrito de Cox’s Bazar, un destino popular entre los turistas nacionales, explicó Syed Mohammad Morshed Hossain, subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito. El complejo está ubicado cerca de la bahía de Bengala.

El fuego se inició por la mañana y se propagó rápidamente por el complejo de madera de tres pisos, agregó. Según dijo, entre los fallecidos había niños, pero no ofreció más detalles.

Por el momento, la causa del incendio no era clara.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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