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Incautan más de 3.000 tarántulas en equipaje de dos alemanes y un polaco en aeropuerto de Perú

LIMA (AP) — Más de 3.000 tarántulas, incluidas algunas de las especies más grandes de la Amazonía, fueron incautadas en el aeropuerto más importante de Perú tras ser halladas escondidas en el equipaje de dos alemanes y un polaco quienes pretendían viajar a Alemania, informaron el miércoles las autoridades.

En un comunicado, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) señaló que los tres extranjeros fueron detenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima y enfrentarían un proceso penal por el caso. Según el comunicado, la alerta se inició luego de una denuncia anónima recibida por las autoridades.

Cora Suárez, responsable del puesto de control del SERFOR en el aeropuerto, indicó que entre los ejemplares había huevos, crías y adultos. “Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia”, dijo Suárez en el comunicado.

Las autoridades no tienen claro el uso que se les iba a dar a los animales. Al momento han identificado algunas Pamphobeteus Antinous, o tarántula patas azules, que según expertos, pueden alcanzar hasta los 20 centímetros tras extender sus patas. Estas tarántulas se alimentan con frecuencia de insectos.

La Pamphobeteus Antinous —que es una de las más grandes de Sudamérica y habita en la Amazonía de Perú y Bolivia— está categorizada por la ley peruana como vulnerable y se encuentra en la lista peruana de fauna silvestre amenazada legalmente protegida.

Según la ley peruana, los tres extranjeros podrían ser investigados por tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, delito sancionado en Perú con tres a cinco años de prisión. Si se acredita que transportaban especies protegidas por la legislación nacional, la pena podría elevarse a cuatro a siete años de cárcel.

No es la primera vez que las autoridades peruanas incautan tarántulas. En 2024, la policía arrestó en el mismo aeropuerto a un surcoreano con 320 tarántulas escondidas en recipientes y bolsas debajo de su ropa.

FUENTE: AP

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