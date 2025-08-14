americateve

Cap Cana

Incautan icónica mansión "Villa La Caracola" en Cap Cana a Nicolás Maduro

En el marco de una operación que supera los 700 millones de dólares en bienes decomisados, Estados Unidos interceptó esta lujosa propiedad frente al mar, parte del patrimonio bloqueado al presidente venezolano. Además, elevó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Black Modern Vlogger YouTube Banner (53)

Operación millonaria

La procuradora general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó la incautación de activos vinculados a Nicolás Maduro por un valor superior a 700 millones de dólares. Entre ellos se incluyen dos aviones privados, mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, joyas y grandes sumas de efectivo.

El lujo de “Villa La Caracola”

Ubicada frente a Playa Juanillo, en Cap Cana, República Dominicana, esta residencia de 3,000 m² de construcción y más de 6,000 m² de terreno cuenta con nueve habitaciones, diez baños, cocina gourmet, piscina infinita, helipuerto, gimnasio y spa.

La propiedad habría sido adquirida por 13 millones de dólares y revendida posteriormente por 18 millones al empresario Samark López Bello, presunto testaferro de Tareck El Aissami.

Refugio estratégico

Se ha señalado que en 2019, durante la “Operación Libertad”, Cilia Flores, esposa de Maduro, pudo haber utilizado la mansión como refugio, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Presión internacional

El Gobierno de EE. UU. elevó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, la más alta ofrecida en la historia por un solo individuo, duplicando así la cifra vigente desde enero de 2025.

Respuesta desde Caracas

El ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, calificó las acusaciones de “estúpidas” y negó la veracidad de las incautaciones.

