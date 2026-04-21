Imanaga domina mientras Hoerner y Suzuki pegan jonrones en triunfo de Cachorros 7-4 sobre Filis

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El lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga (18), lanza contra los Filis de Filadelfia durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Nico Hoerner conectó un jonrón solitario y Seiya Suzuki siguió con un batazo de dos carreras hasta el fondo de las gradas del jardín izquierdo en la séptima entrada. Chicago ha superado a sus rivales 51-18 durante su racha ganadora, la más larga del equipo desde una seguidilla de ocho juegos en julio de 2023.

Imanaga permitió su única carrera con el octavo jonrón de Kyle Schwarber, un cuadrangular solitario en la sexta.

Imanaga (2-1) otorgó su única base por bolas al primer bateador del juego, Trea Turner, y luego retiró a 11 seguidos antes de que el dominicano Felix Reyes conectara un sencillo con dos outs en la cuarta para el primer hit de los Filis.

Al abridor peruano de Filadelfia, Jesús Luzardo, se le cargó una carrera en 4 2/3 entradas, en las que permitió cinco hits y dio cuatro bases por bolas.

Chicago anotó su primera carrera cuando el relevista Orion Kerkering dio base por bolas al bateador emergente venezolano Moises Ballesteros con las bases llenas en la quinta.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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