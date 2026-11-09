americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Imágenes de la visita del papa León XIV a Argentina, en la 2da escala de su gira por América Latina

BUENOS AIRES (AP) — El papa León XIV viaja a Argentina para la segunda escala de su gira por Sudamérica, luego de una parada en Uruguay. Su visita incluye misas públicas, encuentros con los fieles y reuniones con líderes religiosos y gubernamentales. Más tarde esta semana viajará a Perú.

El papa León XIV llega el lunes 9 de noviembre de 2026, para un evento en la Catedral de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El papa León XIV llega el lunes 9 de noviembre de 2026, para un evento en la Catedral de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Esta galería fue elaborada por editores de fotografía de Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter