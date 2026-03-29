Igor Tudor deja el cargo de entrenador interino del Tottenham tras siete encuentros

LONDRES (AP) — Igor Tudor dejó el cargo de entrenador interino del Tottenham tras siete partidos al mando.

Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor deje el club con efecto inmediato”, confirmó el domingo el club en un comunicado.

Tottenham agradeció a Tudor su trabajo y manifestó que "se proporcionará una actualización sobre un nuevo entrenador a su debido tiempo”.

La salida de Tudor deja a los Spurs sin entrenador de cara a los últimos siete partidos de la temporada de la Liga Premier, con el club londinense apenas un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.

Su próximo partido es el 12 de abril ante el Sunderland.

___

FUENTE: AP

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Diablos Rojos humillan a Matanzas 36-13 en la Champions League y firman paliza histórica

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

