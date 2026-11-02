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Identifican a 4 estadounidenses y 1 canadiense entre los 69 muertos en choque de trenes en España

MADRID (AP) — Cuatro estadounidenses y un canadiense estuvieron entre las 69 personas fallecidas en la colisión de trenes de alta velocidad ocurrida la semana pasada en España, informaron las autoridades.

Grúas levantan vagones accidentados de tren mientras rescatistas buscan víctimas después de un choque entre dos trenes en Urda, España, el jueves 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Grúas levantan vagones accidentados de tren mientras rescatistas buscan víctimas después de un choque entre dos trenes en Urda, España, el jueves 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Hasta ahora han sido identificados 66 de los fallecidos, indicaron las autoridades a última hora del domingo.

La mayoría de los muertos en el choque del miércoles pasado, cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido en las vías, eran ciudadanos españoles.

Otros extranjeros entre las víctimas mortales que han sido identificadas incluyen a una persona de Francia, una de Japón, una de Argentina, una de México, una de Portugal, una de Túnez y otra de la República Checa.

Las autoridades señalaron que tres personas seguían desaparecidas: dos australianos y un japonés.

El choque en la provincia de Toledo ocurrió apenas nueve meses después de otra colisión más al sur en la misma línea Madrid-Sevilla, que dejó 46 muertos. Las colisiones han sacudido la confianza en la red ferroviaria española, durante mucho tiempo elogiada por su velocidad y seguridad.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha prometido una investigación y mejoras para restablecer la confianza en el sistema, que transportó a unos 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas.

El choque ocurrió un mes antes de unas elecciones generales del 29 de noviembre en las que Sánchez busca prolongar sus ocho años al frente del gobierno. Ahora enfrenta preguntas sobre la seguridad de los ferrocarriles y las inversiones de sus gobiernos en la infraestructura española.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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