ICE prohíbe persecuciones a alta velocidad y endurece reglas de paradas de tráfico

Los agentes ahora no están autorizados a perseguir vehículos que no se detengan y en lugar deben anotar la información de los vehículos para una investigación posterior, de acuerdo con el memorando

El texto fue firmado por el director ejecutivo asociado del ICE, Marcos D. Charles, y fechado el miércoles. Fue enviado a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE y obtenido por The Associated Press.

La nueva orientación llega después de que detenciones de vehículos iniciadas por el ICE se han intensificado cuando los conductores se han negado a cooperar o han intentado huir. Los agentes han disparado sus armas en más de una docena de estos encuentros desde el año pasado, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a varias más.

La administración del presidente Donald Trump ha enfrentado tensiones internas sobre cómo manejar las detenciones de tránsito, que se consideran encuentros de riesgo particularmente alto.

Tras los tiroteos mortales de conductores en Maine y Texas en julio, se indicó a los agentes que pausaran temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos. Pero al día siguiente, Trump recurrió a las redes sociales para ordenar a la agencia que continuara con las detenciones de tránsito, calificándolas como “una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen”.

La agencia ha enfrentado una intensa presión de la Casa Blanca para deportar a más personas que se encuentran en el país ilegalmente, y sus arrestos han alcanzado cifras récord. Al mismo tiempo, la rápida ola de contrataciones de la agencia el año pasado hizo que agentes con verificación y capacitación deficientes salieran a las calles.

Ni el ICE y ni el Departamento de Seguridad Nacional hicieron comentarios sobre las directrices de la política.

El nuevo memorando detalla medidas destinadas a mejorar la seguridad de las detenciones de vehículos para los agentes, los conductores, sus pasajeros y el público.

El memorando indica a los directores de las oficinas de campo del ICE que deben asegurarse de que los vehículos utilizados para detenciones de tránsito cuenten con luces y sirenas que, al activarse, permitan al público saber que se trata de vehículos de las fuerzas del orden. Según la orientación, todos los agentes deben portar y activar sus cámaras corporales.

Además, solo los agentes que hayan completado uno de cinco cursos específicos de capacitación pueden realizar detenciones de vehículos. Los agentes que no hayan completado esos cursos solo pueden participar en detenciones de vehículos “en una función de apoyo” y no pueden ser conductores.

La orientación señala que los agentes pueden seguir utilizando una técnica controvertida conocida como pinning, definida como “usar un vehículo o una barrera física para atrapar o detener un automóvil”, pero solo si han recibido capacitación especial. De manera similar, solo los agentes capacitados pueden usar bandas de púas que desinflan los neumáticos para impedir que los conductores huyan.

El memorando se emitió el mismo día en que un testimonio judicial destacó formas en las que dos agentes involucrados en una detención de vehículo, una persecución y un tiroteo que hirió a un repartidor en Austin el mes pasado no habrían cumplido con la nueva orientación.

Durante una audiencia de fianza de Wilber Rafael Garces Perez, el testimonio mostró que el agente que le disparó no llevaba una cámara corporal. El agente que sí tenía una cámara conducía en un automóvil separado y la apagó durante la persecución.

Los fiscales presentaron un video de vigilancia que mostró a un agente del ICE persiguiendo a Garces Perez a alta velocidad por calles residenciales después de que huyera de una detención de tránsito inicial.

Garces Perez enfrenta cargos federales por agresión después de que los investigadores afirman que golpeó a un agente del ICE con el espejo del lado del conductor. Ese agente luego disparó contra el vehículo de Perez, alojándole una bala en la espalda, según las autoridades.

Los abogados de Garces Perez han calificado los cargos en su contra como “represalia” y han sostenido que las imágenes de la cámara no eran concluyentes porque no captaron por completo el momento en que presuntamente intentó huir.

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La corresponsal Anna Wilder contribuyó con esta nota desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP