ICE detiene a la esposa de un sargento del Ejército de EEUU en Texas

En esta fotografía del 9 de septiembre de 2014 se puede ver a vehículos que esperan para ingresar a Fort Bliss, Texas. (AP Foto/Juan Carlos Llorca, Archivo) AP

Jose Serrano, un soldado en servicio activo que cumplió tres misiones en Afganistán, contó que agentes de inmigración arrestaron a su esposa el pasado 14 de abril mientras asistían a una cita de con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) como parte de su proceso para obtener la residencia permanente.

“Una persona abrió la puerta, nos escoltó por el pasillo y, al final del pasillo arrestaron a mi esposa”, relató Serrano. “La arrestaron sin ninguna orden, sin una orden judicial... Se llevaron a mi esposa. No me dicen nada”.

Desde entonces, Deisy Rivera Ortega, originaria de El Salvador, ha impugnado su detención ante un tribunal federal de distrito y solicitó una orden para bloquear su deportación a México --un país con el que no tiene ningún vínculo y que restringe la visita de miembros en activo de las fuerzas armadas estadounidenses.

El abogado Matthew James Kozik indicó que Rivera Ortega tenía un permiso de trabajo válido y que anteriormente se le concedió una suspensión de expulsión a El Salvador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) señaló en un correo electrónico que Rivera Ortega ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y que un juez emitió una orden final de deportación en diciembre de 2019.

“La autorización de trabajo no confiere ningún estatus legal para estar en el país. Rivera Ortega permanece bajo custodia del ICE a la espera de su expulsión”, afirmó la agencia. El DHS no especificó si Rivera Ortega podría ser deportada a México.

Rivera Ortega permanecía detenida en el Centro de Servicios de Procesamiento en El Paso, donde Serrano la visitó el domingo, comunicándose con su esposa a través de un panel de acrílico.

Ella solicitó que su caso y el de su esposo fueran considerados bajo la política de "permiso de permanencia temporal en el país", el cual ofrecía anteriormente la posibilidad de una vía acelerada hacia la residencia permanente para cónyuges de miembros de las fuerzas armadas.

Pero el DHS eliminó en abril pasado una política de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un “factor atenuante significativo” al momento de decidir si proceder o no con la aplicación de las leyes migratorias. La nueva política del gobierno establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP